Рецептам перемешивают варианты

Битва титанов: в топе запросов у искусственного интеллекта — рецепты селедки под шубой и оливье. Но в спор за первенство на новогоднем столе уверенно вмешиваются «Цезарь» с креветками и «Мимоза» с тунцом. К такому выводу пришли аналитики «Яндекса». Впрочем, пользователи не только обращаются к «Алисе» за классическими рецептами, но и пытаются изменить их. Например, традиционной сельди ищут замену в виде копченой курицы или сурими — тоже «под шубой». Кто же победит? Выяснял Станислав Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Первое место в чемпионате предпочтений — за оливье. В последние два дня уходящего года запросов со словом «салат» становится в пять раз больше. И над сельдью под шубой нависает угроза — ей ищут альтернативу, при этом «с шубой» по-прежнему все в порядке. Дело не только в снижении продаж морепродуктов. Слабосоленая рыба по итогам года теряет 5%, охлажденная и замороженная — 8%, копченая — 9%. В этом случае просто нужно сделать правильный выбор, отметила врач-диетолог и эндокринолог клиники Re:new Наталья Лазуренко: «Если мы говорим о новогодних традициях, то, наверное, оливье и селедка под шубой могут присутствовать на этом празднике жизни, но не живота. Если речь про правильный рацион, который направлен на снижение веса, то рецептура должна быть изменена. Как эндокринолог я всегда своим пациентам рекомендую: эти блюда можно оставить, но большое значение имеет размер порции».

А что же селедка? Провожая год, стоит помнить о том, что жирные кислоты замедляют старение, напоминает Наталья Лазуренко: «Селедка — это как раз та самая волшебная "монетка". Это источник полноценного белка и полезных полиненасыщенных жирных кислот, которые мы должны получать как терапию, направленную против старения. Это тот самый правильный жир, который создает оболочку каждой клеточке. С другой стороны, эта рыба, как правило, соленая. И только лишь в этом ее безусловный минус. Так что можно схитрить и, например, вымочить ее в молоке. Лишнее количество соли уйдет. Во всем нужна мера».

Согласно исследованию «Яндекса», третье место в рейтинге самых популярных салатов на Новый год — у «Цезаря», четвертое — у крабового. Откуда же берутся запросы необычных рецептов? Из парадоксального единства человеческой пытливости и лени, уверен директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов: «Новогодний стол — это удивительная иллюстрация самого простого и основного принципа: люди хотят вкусно, разнообразно, интересно питаться. Не "чем", а главное — вкусно, разнообразно и интересно. Непотрошеная рыба сложна в приготовлении, и немногие умеют это делать. Рыбная категория — одна из самых разочаровывающих по итогам года. Она достаточно сильно сократилась в физическом выражении, но это как раз отражение того факта, что в ней есть новые интересные продукты. Так, суши и сурими продолжают демонстрировать очень уверенный, хороший рост».

По подсчетам Nielsen, красная рыба и консервы завершают год в минусе. А вот с лососем и тунцом — ситуация иная. Потому и салат «Мимоза» с последним — на почетном пятом месте. Вопросы по улову следует задавать природе, говорит исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин: «550 тыс. тонн — это общая потребность в селедке на внутреннем рынке. Эта рыба то есть, то ее нет. Но в целом с ней ситуация достаточно стабильная, природа нас балует. Другой вопрос, что не вся рыба любима россиянами. Хотелось бы лосося побольше, минтая поменьше».

Рецепт селедки под шубой действительно может меняться. Так, место майонеза в нем уже под вопросом, но свекла остается неизменной.

Станислав Крючков