Пять мирных жителей пострадали из-за ударов ВСУ в Белгородской области

В результате атак трех дронов ВСУ в Белгородской области были ранены пять мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе беспилотник ударил по легковому автомобилю на автодороге Бессоновка — Орловка. В результате две мирных жительницы получили баротравмы, у одной из них также диагностировали осколочные ранения плеча. Обе направлены в горбольницу №2 облцентра. Транспортное средство повреждено.

В селе Замостье Грайворонского округа в результате атаки дрона на легковую машину были ранены еще две мирных жительницы. У одной пострадавшей обнаружена баротравма, у второй — множественные ссадины рук и ног. Бригада скорой оказала им необходимую помощь на месте, от госпитализации женщины отказались. Автомобиль получил разрушения.

Также сегодня в Грайворонскую ЦРБ обратился мирный житель, пострадавший вчера вечером при атаке дрона на легковой автомобиль в Грайвороне. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и сотрясение головного мозга. Госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.

Алина Морозова