Два человека ранены при атаках 46 дронов ВСУ в Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки семь муниципалитетов Белгородской области подверглись атакам как минимум 46 БПЛА и 17 боеприпасов. Всего в результате ударов ВСУ пострадали два человека. Были повреждены семь частных домов и девять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Один пострадавший продолжает лечение в городской больнице №2 в Белгороде. Он получил травмы в селе Отрадном Белгородского округа при детонации дрона. Суммарно округ подвергся атакам четырех БПЛА. На участке автомобильной дороги Устинка — Ясные Зори был поврежден автомобиль.

Еще один пострадавший был доставлен в горбольницу №2 Белгорода в тяжелом состоянии. Он ранен из-за атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Транспортное средство повреждено. Также в результате ночных ударов ВСУ пострадал автомобиль в городе Шебекино. Всего по округу выпустили пять беспилотников.

Кабира Гасанова