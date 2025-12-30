Реконструкцию участка ТГВ в Новороссийске закончат в феврале 2026 года

В феврале 2026 года в Новороссийске завершатся работы по реконструкции участка Троицкого группового водопровода, проходящего по улице Магистральная. Об этом в ходе аппаратного совещания в мэрии города сообщил замглавы Роман Карагодин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщил Роман Карагодин, реконструкция участка ТГВ в Новороссийске началась в ноябре 2025 года. До февраля на объекте планируется заменить 800 м изношенного трубопровода. Работы проводятся для стабилизации подачи водоснабжения на Новороссийск.

На аппаратном совещании заместитель главы по вопросам ЖКХ Рафаэль Бегляров отметил, что в текущем году «Водоканалу» удалось сократить потери воды на 8,3% благодаря модернизации сетей и ликвидации утечек. Сокращение потерь привело к увеличению объема подачи ресурса на Новороссийск более чем на 12 тыс. куб. м в сутки.

За прошедшие месяцы 2025 года «Водоканал» Новороссийска устранил свыше 1,7 тыс. утечек — в среднем по шесть утечек в сутки. Мэр города Андрей Кравченко, заслушав доклад, отметил положительную динамику.

«Мы знаем, как остро стоял и стоит этот вопрос. Но если я слышу слова благодарности, это уже результат»,— заявил Андрей Кравченко.

София Моисеенко