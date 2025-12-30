Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов рассказал, чем займется на свободе

Осужденный за коррупцию экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел из колонии, отбыв наказание в 12,5 лет лишения свободы. Видеозапись первого интервью бывшего мэра около КПП ИК-1 Тверской области опубликовал Telegram-канал «Слово защите».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ Фото: Даниил Иванов, Коммерсантъ

Господин Урлашов рассказал, что после освобождения намерен проживать в Москве, но будет приезжать и в Ярославль. Он сообщил и о планах на будущее.

«Я буду заниматься тем, чем умею, скажем так. Хочу сказать, что я хотел бы быть полезен своей Родине, своей стране. И остаток жизни посвящу именно этому. Не мелким целям, а крупным. Мелкие меня не интересуют»,— сказал Евгений Урлашов, не уточнив, что имеет в виду.

Бывший мэр признал, что ему будет сложно вернуться в политику в текущих обстоятельствах. Однако он заявил, что у него подготовлена «программа развития страны».

«Мне кажется, некоторые вещи можно было бы использовать с учетом того, что все-таки я управлял городом и знаю, как некоторые хозяйственные вопросы можно делать. Просто не надо бояться, надо смотреть масштабно. Нельзя строить по одному детскому саду и радоваться на всю страну, показывать, что мы построили детский сад. Надо каждый день запускать по детскому саду»,— сказал Евгений Урлашов.

Осужденный бывший мэр сказал, что его не интересует Государственная дума, поскольку «она утратила значение». Евгений Урлашов пояснил, что о ситуации в стране он знает по информации, которую мог легально получать в колонии, а также из писем.

Евгений Урлашов был избран мэром в 2012 году, победив кандидата от «Единой России» Якова Якушева. В июле 2013 года задержан по подозрению в коррупции и арестован. Осужден в 2016 году за вымогательство и получение взятки. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 60 млн руб. Вину не признал. Отбывал наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области.

Антон Голицын