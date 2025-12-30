Стоимость покупки одного пенсионного балла вырастет до 65,6 тыс. рублей

Россияне пенсионного возраста могут докупить недостающие стаж и баллы для получения страховой пенсии. С 2026 года стоимость одного такого балла составит 65,6 тыс. руб., сообщила депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия»). В этом году один балл стоил 60,4 тыс. руб.

Максимально в следующем году можно будет докупить 8,7 пенсионного балла. «Для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов»,— уточнила ТАСС госпожа Стенякина.

Для назначения страховой пенсии по старости нужен стаж от 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов. Для покупки недостающих можно подать в Соцфонд — на «Госуслугах» или очно в отделении фонда. Заявитель должен быть официально не трудоустроен, а в заявлении надо указать основание для постановки на учет.

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии и фиксированные выплаты на 7,6%. Индексация объединит корректировку по уровню инфляции и росту заработных плат или доходов Соцфонда за 2025 год, сообщал Минфин. Страховая пенсия по старости в среднем будет повышена на 1,9 тыс. руб. и превысит 27 тыс. руб. Минтруд говорил, что часть россиян получат январские пенсии раньше срока.