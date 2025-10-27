Минтруд: часть россиян получат январские пенсии досрочно

Россияне, которым пенсия приходит на банковские карты, получат выплаты за январь досрочно. Деньги поступят в конце декабря, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«У нас в этом году 12 дней выходных, поэтому сумма авансирования за январь будет больше, чем в прошлом году»,— рассказал ТАСС министр.

В ноябре также проведут перерасчет пенсий. Гражданам, достигшим 80 лет в октябре, установят повышенную фиксированную выплату — с 8 907 руб. до 17 815 руб. Автоматический перерасчет затронет также получателей северных пенсий и тех, кто работает в особых условиях труда.

С 1 января в России проиндексируют страховые пенсии и фиксированные выплаты на 7,6%. В среднем страховая пенсия по старости увеличится на 1,9 тыс. руб. и превысит 27 тыс. руб.