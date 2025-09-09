Правительство РФ намерено продать активы ЮГК до конца года

Министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах до конца года продать поступившие в госказну активы ООО «Управляющая компания ЮГК» (контролирует ПАО «Южуралзолото группа компаний»). Об этом господин Силуанов сообщил в эфире радио РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«У нас много компаний, которые по искам Генпрокуратуры поступили в казну. Мы за то, чтобы не держать эти компании в казне и не управлять ими, а быстрее продавать в рынок. До конца года будет ряд таких сделок по продаже имущества. Рассчитываем, что до 100 млрд руб. мы сможем привлечь от продажи поступивших в казну компаний»,— прокомментировал Антон Силуанов. Он отметил, что среди организаций, которые планируется выставить на торги до конца года, также будет «Управляющая компания ЮГК». Антон Силуанов также не исключает возможности участия иностранного капитала в приватизации.

В августе замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщал, что контрольный пакет акций ЮГК планируют продать структуре Газпромбанка.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля этого года Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

Ольга Воробьева