Суд принял к рассмотрению иск жителей Ульяновска о незаконности проекта генплана

Ленинский районный суд Ульяновска принял к рассмотрению иск жителей областного центра к администрации города, управлению архитектуры и градостроительства (УАиГ) мэрии Ульяновска, а также к министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области. Заседание по рассмотрению иска на 20 января 2026 года.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», истцы требуют признать незаконными действия администрации Ульяновска, УАиГ и регионального минимущества по организации и проведению общественных обсуждений проектов генплана (ГП) и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также признать недействительными заключения о результатах общественных обсуждений генплана и ПЗЗ. Граждане отмечают, что нарушены их права при организации общественных обсуждений, когда время и доступ граждан были необоснованно ограничены даже в сравнении с объявленным распорядком. Они также не согласны с тем, что мнения половины участников обсуждений не были учтены, а сами участники отнесены по неизвестным причинам к «иным» участникам.

Известно, что к проектам генплана и ПЗЗ у архитекторов, юристов, депутатов и общественных активистов изначально было большое количество претензий. Чиновники регионального правительства на претензии не реагировали. С жалобами на нарушения законодательства при проведении общественных обсуждений проектов ГП и ПЗЗ граждане обращались в прокуратуру Ульяновской области и в Генпрокуратуру. В октябре на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты регионального заксобрания также раскритиковали итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. Депутаты также обратили внимание минимущества на то, что многочисленные их замечания так и не были учтены в итоговых проектах генплана и ПЗЗ. С заявлением о недопустимости принятия проекта генплана в предложенном виде выступил обком КПРФ, призвавший органы власти «приостановить процесс стремительного принятия основных градостроительных документов» и организовать полноценные публичные слушания.

Во вторник стало известно, что суд также принял решение по обеспечительные мерам, не позволяющим утверждать ГП и ПЗЗ до окончания судебного разбирательства. На запрос «Ъ-Волга», какое конкретно решение принято, в суде ответить отказались.

Министр имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров в беседе с «Ъ-Волга» не сказал о позиции министерства по иску граждан, заметив, что отзыв на иск пока еще не направлен. При этом он пояснил, что пока приказы об утверждении ГП и ПЗЗ не подписаны, поскольку прокуратура еще не завершила проверку по этим проектам. «Если что, будем дорабатывать. Я не вижу в этом никакого криминала. Если люди обращаются, значит, надо идти навстречу их просьбам. Будем собирать комиссии и рассматривать возможность корректировок»,— сказал министр.

Сергей Титов, Ульяновск