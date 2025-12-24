Горожане просят суд признать незаконными итоги слушаний по генплану Ульяновска

В среду Ленинский районный суд Ульяновска зарегистрировал исковое заявление 27 жителей Ульяновска к администрации города, управлению архитектуры и градостроительства (УАиГ) мэрии Ульяновска, а также к министерству имущественных отношений, градостроительной деятельности и цифрового развития Ульяновской области. Информация об этом размещена на сайте Ленинского районного суда.

Среди истцов активные жители Ленинского района Ульяновска Константин Сосин и Елена Абрамова, уже неоднократно выигрывавшие суды по искам к УАиГ о нарушениях градостроительной документации, а также защитники Шолмовского озера, расположенного в Засвияжском районе Ульяновска в пойме Свияги.

Истцы требуют признать незаконными действия администрации Ульяновска, УАиГ и регионального минимущества по организации и проведению общественных обсуждений проектов генплана и правил землепользования и застройки (ПЗЗ), а также признать недействительными заключения о результатах общественных обсуждений генплана и ПЗЗ. Истцы указали на нарушения их прав при организации общественных обсуждений, когда время и доступ граждан были необоснованно ограничены даже в сравнении с объявленным распорядком. Они также не согласны с тем, что мнения половины участников обсуждений не были учтены, а сами участники отнесены по неизвестным причинам к «иным» участникам, что нарушило права граждан. При этом, отмечают истцы, в одном заключении граждане признаны участниками, а в другом те же граждане с теми же замечаниями отнесены к «иным». Истцы отмечают, что ответчики «незаконно проигнорировали» многие существенные замечания граждан, а выводы комиссии, отказавшей в учете замечаний и предложений участников обсуждений, «не аргументированы» и «являются формальной отпиской». Истцы также просят суд принять обеспечительные меры и запретить ответчикам принимать какие-либо действия, направленные на утверждение проектов нового генплана и ПЗЗ Ульяновска.

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», изначально у архитекторов, юристов, экологов, депутатов регионального заксобрания и общественных активистов было большое количество существенных замечаний по проектам генплана и ПЗЗ. Граждане неоднократно ранее обращались в прокуратуру Ульяновской области с жалобами на нарушения законодательства при проведении общественных обсуждений проектов этих основополагающих градостроительных документов. Как правило, их жалобы пересылались в УАиГ и минимущества. В октябре на совместном заседании комитетов ЖКХ и строительства депутаты регионального заксобрания подвергли критике итоги общественных обсуждений, указав, что жители города не могли добровольно голосовать за ликвидацию зеленых зон общего пользования и строительство на их месте жилкомплексов. Также депутаты обратили внимание минимущества на то, что многочисленные их замечания так и не были учтены в итоговых проектах генплана и ПЗЗ.

Сергей Титов, Ульяновск