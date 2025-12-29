Подрядчику строительства нижегородского метро насчитали еще 64 млн рублей пеней

Муниципальный заказчик «ГУММиД» насчитал подрядчику строительства метро в нагорной части Нижнего Новгорода АО «Моспроект-3» еще 64,1 млн руб. пеней за просрочку исполнения обязательств. Требование заказчика от 24 декабря 2025 года опубликовано в карточке контракта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Согласно документу, подрядчик просрочил выполнение ряда работ по строительству коммунальных сетей, сетей освещения и связи, объездной дороги, а также переустройству светофоров (Горького — Алексеевская, Горького — кинотеатр «Спутник», Большая Печерская — Сеченова и другие).

Всего с начала исполнения контракта общая сумма неустоек составила около 440 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», контракт на строительство метро до станции Сенной заключили в 2021 году за 35,6 млрд руб. Изначально завершить строительство требовалось в декабре 2025 года. Сейчас его перенесли уже на 2027 год.

Галина Шамберина