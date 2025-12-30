Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Портрет Асада на купюрах в Сирии заменили изображениями оливок и апельсинов

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа представил новый дизайн банкнот национальной валюты. На купюрах портреты бывшего президента страны Башара Асада и его отца Хафеза Асада заменили изображениями растений. Презентация состоялась во Дворце конференций в Дамаске, передает агентство SANA.

Фото: Izz Aldien Alqasem / Anadolu / Getty Images

Портрет Башара Асада был на банкноте номиналом в 2 тыс. фунтов, а портрет его отца — на банкноте в 1 тыс. фунтов. Теперь на сирийских купюрах изображены цветки хлопка, апельсины, оливки и колосья пшеницы. Ахмед аш-Шараа отметил, что новый дизайн отражает «новую национальную идентичность» и отходит от прославления отдельных личностей, передает Anadolu Ajansi. Также проведена деноминация: на банкнотах сократили количество нулей, чтобы упростить транзакции, отметил президент Сирии.

Вместе с главой государства в презентации участвовал глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусриех. Он объявил о начале денежной реформы, которая должна укрепить доверие к финансовой системе Сирии. Ахмед аш-Шараа охарактеризовал реформу как «знак завершения предыдущего этапа, по которому никто не скучает».

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране. После переговоров господин Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. В этот же день стало известно, что бывший президент Сирии и его семья получили убежище в России.

В Боливии на купюре самого крупного номинала — 200 боливиано — изображена андская кошка. Она считается самым редким видом кошачьих в Южной Америке

В Боливии на купюре самого крупного номинала — 200 боливиано — изображена андская кошка. Она считается самым редким видом кошачьих в Южной Америке

Фото: Banco Central de Bolivia

На 20 боливиано изображена одна из крупнейших современных рептилий — черный Кайман. Купюра находится в обращении с 2018 года

На 20 боливиано изображена одна из крупнейших современных рептилий — черный Кайман. Купюра находится в обращении с 2018 года

Фото: Banco Central de Bolivia

Гонконгские доллары часто украшают львы. Эти животные считаются символом Банковской корпорации Гонконга и Шанхая (HSBC)

Гонконгские доллары часто украшают львы. Эти животные считаются символом Банковской корпорации Гонконга и Шанхая (HSBC)

Фото: Hong Kong Monetary Authority

В Руанде на лицевой стороне купюры самого крупного номинала — 5 тыс. франков — изображена горилла. В стране обитают около 340 горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения

В Руанде на лицевой стороне купюры самого крупного номинала — 5 тыс. франков — изображена горилла. В стране обитают около 340 горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения

Фото: National Bank of Rwanda

Скакун ахалтекинской породы изображен на государственном гербе Туркменистана. С 2005 года ахалтекинская лошадь печатается на оборотной стороне купюры в 50 манат, раньше ее изображение использовали в качестве водяного знака

Скакун ахалтекинской породы изображен на государственном гербе Туркменистана. С 2005 года ахалтекинская лошадь печатается на оборотной стороне купюры в 50 манат, раньше ее изображение использовали в качестве водяного знака

Фото: Central Bank of Turkmenistan

В Узбекистане на купюры 20 сумов наносили тигра, который несет на себе солнце. С июля 2020 года этот номинал выведен из обращения

В Узбекистане на купюры 20 сумов наносили тигра, который несет на себе солнце. С июля 2020 года этот номинал выведен из обращения

Фото: Central Bank of Uzbekistan

В Канаде на монете в 2 доллара изображен полярный медведь. По состоянию на 2023 год она обладает самой высокой денежной стоимостью среди всех находящихся в обращении канадских монет

В Канаде на монете в 2 доллара изображен полярный медведь. По состоянию на 2023 год она обладает самой высокой денежной стоимостью среди всех находящихся в обращении канадских монет

Фото: Bank of Canada

В Новой Зеландии на купюре в 5 долларов изображен желтоглазый пингвин. Купюра находится в обращении с 1999 года

В Новой Зеландии на купюре в 5 долларов изображен желтоглазый пингвин. Купюра находится в обращении с 1999 года

Фото: Reserve Bank of New Zealand

В ЮАР на всех купюрах из серии 2012 года изображены местные животные: носорог, слон, лев, африканский буйвол и леопард

В ЮАР на всех купюрах из серии 2012 года изображены местные животные: носорог, слон, лев, африканский буйвол и леопард

Фото: South African Reserve Bank

В Джибути верблюды встречаются на купюрах как нового, так и старого образца

В Джибути верблюды встречаются на купюрах как нового, так и старого образца

Фото: Central Bank of Djibouti

На Сейшельских островах на 10 рупиях изображена морская черепаха бисса, на купюре номиналом 100 рупий — сухопутная исполинская черепаха

На Сейшельских островах на 10 рупиях изображена морская черепаха бисса, на купюре номиналом 100 рупий — сухопутная исполинская черепаха

Фото: Central Bank of Seychelles

На купюре номиналом 50 рупий изображен сейшельский черный попугай

На купюре номиналом 50 рупий изображен сейшельский черный попугай

Фото: Central Bank of Seychelles

На Мадагаскаре на 100 ариари изображена мантелла Барона. Этот вид лягушек поселился на острове около 80 млн лет назад

На Мадагаскаре на 100 ариари изображена мантелла Барона. Этот вид лягушек поселился на острове около 80 млн лет назад

Фото: Central Bank of Madagascar

В Турции выпущена памятная серебряная монета с переднеазиатским леопардом. Он встречается на территории 11 стран, в том числе и России

В Турции выпущена памятная серебряная монета с переднеазиатским леопардом. Он встречается на территории 11 стран, в том числе и России

Фото: Central Bank of the Republic of Turkey

В Суринаме на купюре самого крупного номинала — 25 тыс. гульденов — изображали сов. С 2004 года гульдены заменили на доллары

В Суринаме на купюре самого крупного номинала — 25 тыс. гульденов — изображали сов. С 2004 года гульдены заменили на доллары

Фото: Central Bank of Suriname

В Аргентине на лицевой стороне купюры в 500 песо изображен взрослый амазонский ягуар, а на задней — его детеныш

В Аргентине на лицевой стороне купюры в 500 песо изображен взрослый амазонский ягуар, а на задней — его детеныш

Фото: Casa de Moneda

На Фарерских островах на кронах изображены рог барана, хвост трески, хмелевой тонкопряд (на фото), береговой краб и морской песочник

На Фарерских островах на кронах изображены рог барана, хвост трески, хмелевой тонкопряд (на фото), береговой краб и морской песочник

Фото: wikipedia.org / Zairon

В Норвегии на купюре номиналом 200 крон изображена треска. По заявлению местного ЦБ, рыбный промысел оставался ключевым источником дохода и важной частью &lt;a href=&quot;http://https://www.youtube.com/watch?v=J2CKHH_KKGE&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;nofollow&quot;>культуры страны&lt;/a> на протяжении столетий

В Норвегии на купюре номиналом 200 крон изображена треска. По заявлению местного ЦБ, рыбный промысел оставался ключевым источником дохода и важной частью культуры страны на протяжении столетий

Фото: Norges Bank

В марте 2007 года в Венесуэле амазонский дельфин появился на банкноте номиналом 2 боливара, но в октябре 2016 года из-за галопирующей инфляции купюры перевыпустили и млекопитающее перенесли на 500 боливар

В марте 2007 года в Венесуэле амазонский дельфин появился на банкноте номиналом 2 боливара, но в октябре 2016 года из-за галопирующей инфляции купюры перевыпустили и млекопитающее перенесли на 500 боливар

Фото: Central Bank of Venezuela

В Шотландии 20 фунтов украшают играющие белки

В Шотландии 20 фунтов украшают играющие белки

Фото: The Royal Bank of Scotland

В Арубе на 25 флоринов изображали гремучую змею. Купюры находились в обращении с 1990 по 1993 годы

В Арубе на 25 флоринов изображали гремучую змею. Купюры находились в обращении с 1990 по 1993 годы

Фото: Centrale Bank van Aruba

В Австралии на монете в один доллар чеканят сразу пять кенгуру

В Австралии на монете в один доллар чеканят сразу пять кенгуру

Фото: Reserve Bank of Australia

В Белоруссии после распада СССР выпустили купюры с изображениями животных: белки, волка, медведя, рыси, лося, зубра, бобра. На один рубль нанесли зайца, в итоге новые деньги начали называть «зайчиками»

В Белоруссии после распада СССР выпустили купюры с изображениями животных: белки, волка, медведя, рыси, лося, зубра, бобра. На один рубль нанесли зайца, в итоге новые деньги начали называть «зайчиками»

Фото: Национальный банк Республики Беларусь

