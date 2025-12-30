Портрет Асада на купюрах в Сирии заменили изображениями оливок и апельсинов

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа представил новый дизайн банкнот национальной валюты. На купюрах портреты бывшего президента страны Башара Асада и его отца Хафеза Асада заменили изображениями растений. Презентация состоялась во Дворце конференций в Дамаске, передает агентство SANA.

Портрет Башара Асада был на банкноте номиналом в 2 тыс. фунтов, а портрет его отца — на банкноте в 1 тыс. фунтов. Теперь на сирийских купюрах изображены цветки хлопка, апельсины, оливки и колосья пшеницы. Ахмед аш-Шараа отметил, что новый дизайн отражает «новую национальную идентичность» и отходит от прославления отдельных личностей, передает Anadolu Ajansi. Также проведена деноминация: на банкнотах сократили количество нулей, чтобы упростить транзакции, отметил президент Сирии.

Вместе с главой государства в презентации участвовал глава Центробанка Сирии Абдулкадер Хусриех. Он объявил о начале денежной реформы, которая должна укрепить доверие к финансовой системе Сирии. Ахмед аш-Шараа охарактеризовал реформу как «знак завершения предыдущего этапа, по которому никто не скучает».

Башар Асад правил Сирией с 2000 года. 8 декабря 2024 года коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране. После переговоров господин Асад сложил с себя полномочия и покинул страну. В этот же день стало известно, что бывший президент Сирии и его семья получили убежище в России.