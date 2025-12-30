Последний избранный мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел из колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов утром 30 декабря вышел из тверской ИК-1. Об этом «Ведомостям» сообщила его представитель.

Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов в 2012 году

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

О том, что господин Урлашов выходит на свободу сегодня, ранее сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Датой освобождения в постановлении суда значилось 2 января 2026 года, но в случаях, когда процедура приходится на выходной или праздник, ее проводят в последний рабочий день.

Евгений Урлашов стал последним главой Ярославля, избранным на прямых выборах. В 2012 году он победил во втором туре кандидата от «Единой России», кампания проходила под лозунгами «Против жуликов и воров» и «Власть должна быть открытой!». Прямые выборы мэра в городе отменили в 2014-м.

Мэр был задержан в 2013 году и годом позже был признан виновным в коррупции. Его приговорили к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 млн руб. Своей вины экс-чиновник не признал. В сентябре 2018 года представитель осужденного сообщила «Ъ», что Владимир Путин отклонил ходатайство о помиловании. В 2022-м господин Урлашов сам отозвал ходатайство об УДО из-за действий администрации колонии. В прошлом году суд в Твери отказал бывшему чиновнику в УДО.