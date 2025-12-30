Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов выходит из колонии

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за взятки, освободится 30 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на окружение Урлашова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Датой освобождения из колонии в постановлениях судов значится 2 января 2026 года. Однако, как пояснили информагентству в пресс-службе УФСИН по Тверской области, в случае если срок наказания заканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается перед праздниками и выходными.

Евгений Урлашов был задержан в 2013 году, а осужден за покушение на получение взятки в особо крупном размере и получение взятки в особо крупном размере — в 2016 году. Суд приговорил его к 12 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 60 млн руб. Своей вины в инкриминируемых ему взятках он так и не признал. С сентября 2022 года отбывал наказание в исправительной колонии №1 УФСИН России по Тверской области.