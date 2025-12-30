Ущерб от земляных работ у реки Усмань в Воронеже оценили в 11 млн

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора рассчитало ущерб от земляных работ с использованием тяжелой техники в водоохранной зоне реки Усмань на территории заказника «Воронежский» в Железнодорожном районе Воронежа. Он составил 11,1 млн руб. Эту информацию направили для уплаты физлицу, причинившему вред участку почвы. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место земляных работ у реки Усмань в Воронеже

Фото: Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора Место земляных работ у реки Усмань в Воронеже

Если нарушитель природоохранного законодательства не оплатит ущерб добровольно, управление намерено обратиться в суд.

О земляных работах в районе Усмани стало известно в конце марта. По словам очевидцев, они якобы велись примерно в 100 м от водоема с помощью спецтехники без регистрационных номеров. Проверка Росприроднадзора показала, что бульдозер снял плодородный слой почвы на площади свыше 5 тыс. кв. м. Ранее специалисты ведомства сообщали, что это произошло в 40 м от уреза реки.

В управе Железнодорожного района Воронежа «Ъ-Черноземье» рассказывали, что разрешение на земляные работы не выдавалось. По данным «Ъ-Черноземье», их курировал владелец местного ООО «Спецавтострой» Станислав Вышлов. Он заявил изданию, что до внимания со стороны властей и надзорных ведомств они производились в 1,5 км от реки, за пределами заказника. На этом месте планировалось построить площадку для пляжного волейбола. Заказчика работ господин Вышлов не раскрыл.

Алина Морозова