Лидера таджикской диаспоры Пермского края лишили гражданства и выдворили из РФ

Лидер таджикской диаспоры Пермского края Сайфиддин Одинаев был лишен российского гражданства и выдворен из страны, узнал «Ъ — Прикамье». Информацию о лишении гражданства одного из лидеров диаспоры подтвердили в УФСБ по Пермскому краю.

По данным «Ъ-Прикамье», Сайфиддин Одинаев неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В частности, в 2014 году его приговорили к 11 месяцам колонии по обвинению в грабеже. По версии следствия, он потребовал от своего земляка Бехруза Шоева отдать мобильный телефон и после отказа отобрал аппарат силой. С учетом времени под арестом Сайфиддин Одинаев провел в колонии только три месяца.