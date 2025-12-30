Лидера таджикской диаспоры в Прикамье лишили российского гражданства

Один из лидеров этнической диаспоры в Пермском крае лишен российского гражданства и выдворен за пределы России. Основанием для этого стали «действия, создающие угрозу национальной безопасности РФ». Ему также запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет.Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Пермскому краю.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о лидере таджикской диаспоры Сайфиддине Одинаеве. Господин Одинаев неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов. В апреле 2014 года он был признан виновным в грабеже с применением насилия. По версии следствия, он потребовал у своего земляка Бехруза Шоева передать ему мобильный телефон Nokia стоимостью 5590 руб. После отказа выполнить данные требования он ударил господина Шоева в грудь и силой отобрал телефон. Суд приговорил лидера таджикской диаспоры к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени, отбытого в СИЗО, он провел в колонии три месяца и вышел на свободу.