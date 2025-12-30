Новым детским омбудсменом в Тюменской области стала Оксана Савинова

Губернатор Тюменской области Александр Моор назначил Оксану Савинову на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе, сообщил информационный центр правительства Тюменской области. Срок ее полномочий — пять лет, с 30 декабря 2025 года.

«Ее кандидатура согласована с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Распоряжение о назначении Оксаны Савиновой подписал губернатор Тюменской области Александр Моор», — сообщили в правительстве.

Вместе с тем ранее уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов был освобожден от этой должности.

Напомним, в конце октября заксобрание Свердловской области утвердило доцента кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяну Титову новым омбудсменом в регионе сроком на пять лет. Решение о ее назначении по итогам тайного голосования поддержал 41 парламентарий, один — выступил против.

Утвердить Татьяну Титову новым детским омбудсменом депутатам предложил глава региона Денис Паслер. Госпожа Титова сменила на посту Игоря Морокова, который работал уполномоченным по правам ребенка с 2010 года.

Татьяна Титова в 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека». Госпожа Титова является автором научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и человека.

