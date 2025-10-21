Комитеты заксобрания поддержали назначение Титовой детским омбудсменом на Урале

Члены профильных комитетов законодательного собрания Свердловской области согласовали доцента кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяну Титову на должность уполномоченного по правам ребенка в регионе, сообщили в управлении информационной политики областного парламента. Депутаты планируют утвердить госпожу Титову детским омбудсменом на Среднем Урале во вторник, 28 октября.

Татьяна Титова

Фото: Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

Фото: Управление информационной политики заксобрания Свердловской области

Татьяна Титова в 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека». Госпожа Титова является автором научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и человека.

Утвердить Татьяну Титову новым детским омбудсменом в Свердловской области депутатам предложил губернатор Денис Паслер. В конце сентября председатель заксобрания Людмила Бабушкина отправила ее кандидатуру на согласование в аппарат уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. «В дальнейшем депутаты рассмотрят одобренную в Москве кандидатуру на комитете, а затем и на заседании законодательного собрания, ближайшее из которых пройдет в конце октября»,— пояснили тогда в региональном парламенте.

Татьяна Титова сменит на посту детского омбудсмена Игоря Морокова, который работал уполномоченным с 2010 года. Как рассказал «Ъ-Урал» сам господин Мороков, в октябре у него заканчивается срок действия контракта. По его словам, новому детскому омбудсмену в регионе предстоит «сосредоточить внимание на поддержке семей» и не допустить «переход границ». «Упаси Господь свалиться в тотальный контроль семей, ни в коем случае, это опасная ситуация»,— предостерег он.

Игорь Мороков работал уполномоченным по правам ребенка в Свердловской области с 2010 года. Ранее, с 1994 года, он трудился в администрации Чкаловского района Екатеринбурга: был председателем комитета по делам молодежи и главой комитета по социальной политике. В 2006 году получил должность председателя территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Чкаловского района, в 2009 году — заместителя главы Чкаловского района по социальным вопросам.

Василий Алексеев