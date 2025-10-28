Депутаты назначили Титову новым детским омбудсменом в Свердловской области

Заксобрание Свердловской области утвердило доцента кафедры международного права в Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) Татьяну Титову новым уполномоченным по правам ребенка в регионе сроком на пять лет. Решение о ее назначении по итогам тайного голосования поддержал 41 депутат, один — выступил против. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Фото: Управление информационной политики заксобрания Свердловской области Татьяна Титова

«Ребенок относится к уязвимой категории людей в силу своего возраста, он нуждается в поддержке и защите. С другой стороны ребенок — это член общества, ему необходимо создавать эффективные механизмы для формирования его личности и развития с учетом его развивающихся способностей. При вашем доверии я готов включаться в федеральную повестку и выступать с собственными инициативами»,— подчеркнула госпожа Титова.

Татьяна Титова в 1997 году окончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии, в 2000 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Конвенция о правах ребенка в системе общей регламентации прав человека». Госпожа Титова является автором научных статей и публикаций, посвященных международному праву, правам ребенка и человека.

Утвердить Татьяну Титову новым детским омбудсменом депутатам предложил губернатор Денис Паслер. Госпожа Титова сменила на посту Игоря Морокова, который работал уполномоченным по правам ребенка с 2010 года. Как рассказал «Ъ-Урал» сам господин Мороков, в октябре у него закончился срок действия контракта. По его словам, Татьяне Титовой предстоит «сосредоточить внимание на поддержке семей» и не допустить «переход границ» со стороны государства. «Упаси Господь свалиться в тотальный контроль семей, ни в коем случае, это опасная ситуация»,— предостерег он.

Василий Алексеев