Шоу «Новый год в Хогвартсе», концерт «Рождественская история» и «Хор Турецкого»

Когда состоится шоу саундтреков «Новый год в Хогвартсе», где пройдет концерт органной музыки «Рождественская история» и что включила новая программа «Хора Турецкого».

31 декабря (среда)

В Новосибирской государственной филармонии состоится концерт «Новый год с "Сибирским брассом"». Ансамбль медных духовых инструментов «Сибирский брасс», история которого началась в 2000 году, исполнит хиты классической и современной музыки. В программу вошли произведения Жоржа Бизе, Эдварда Грига, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса, Генри Манчини и других выдающихся композиторов. Начало в 16:00.

В ДК железнодорожников пройдет концерт «Зимние песни о главном» с участием симфонического оркестра Siberian Premiere Symphony. В программе новогодние хиты: «Пять минут», «А снег идет», «Звенит январская вьюга» и другие. Песни исполнят солисты Новосибирского музыкального театра — Мария Маркарова, Артур Маркаров и Вадим Кириченко. Начало в 17:00.

1 января (четверг)

Арт П.А.Б. примет рок-группу «Рви меха — оркестр!». Новосибирский коллектив, играющий в собственном оригинальном стиле, сочетает в творчестве коктейль из смеси балканской, восточно-европейской музыки, цыганского панка, рока, ска, латино и реггей. Начало в 20:00.

2 января (пятница)

В камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет концерт органной музыки «Не (с)только Бах». Лауреат премии «Органист года» Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург) наряду с произведениями Иоганна Себастьяна Баха исполнит сочинения французских композиторов XVII–XX веков: Луи Маршана, Луи Куперена, Теодора Дюбуа и других. Начало в 19:00.

3 января (суббота)

В Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус» покажут спектакль Александра Липовского «Кира и Кира». Кириллу и Кире слегка за тридцать. У каждого за плечами трагическая утрата. Два одиночества, которые, несмотря ни на что, пытаются жить дальше. Они не ищут любви — любовь находит их сама. Действие пьесы разворачивается в Новосибирске. Начало в 17:00.

В Кафедральном соборе Преображения Господня пройдет концерт «Рождественская история». На новом духовом органе Diego Cera будут исполнены произведения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Фридриха Генделя, Йозефа Габриэля фон Райнбергера и других. Начало в 15:00.

4 января (воскресенье)

На льду «Сибирь-Арены» состоится матч между новосибирской ХК «Сибирь» и омским «Авангардом». Игра пройдет в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Начало в 17:30.

5 января (понедельник)

В концертном зале Дома ученых СО РАН выступит Российский национальный оркестр под руководством народного артиста России Александра Рудина. Коллектив исполнит Концерт №3 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова, Симфонию №4 Петра Чайковского и увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки. Начало в 19:00.

Кабаре кафе «Бродячая собака» станет площадкой для сольного стендап-концерта Макса Евдокимова. Комик — участник шоу Standup на ТНТ и Outside Standup. Начало в 18:00.

6 января (вторник)

В ДК железнодорожников с новогодним шоу выступит «Хор Турецкого». В исполнении музыкального коллектива прозвучат песни из мировой коллекции новогодних и рождественских хитов, популярные авторские произведения и новинки. Начало в 20:00.

7 января (среда)

В «Локомотив-Арене» Imperial Orchestra представит шоу саундтреков «Новый год в Хогвартсе». На многоуровневой сцене более 100 артистов большого симфонического оркестра и хора исполнят музыку из фильмов о Гарри Поттере. В программе также прозвучат саундтреки из фильмов «Фантастические твари» и «Один дома». Начало в 15:00 и 19:00.

Новосибирский музыкальный театр представит мюзикл «Римские каникулы». Актеры разыграют историю случайной любви юной принцессы несуществующего государства и американского репортера, ставшей знаменитой благодаря легендарному фильму с Одри Хепберн и Грегори Пеком. Сюжет разворачивается в Риме. Режиссер-постановщик — Филипп Рaзeнков. Начало в 18:00.

8 января (четверг)

В ЦК 19 художница Ксения Пушникова проведет авторскую экскурсию по выставке «Мусуби: узел творчества». С гостями выставки она поделится тем, как рождаются образы в ее работах, как выбор инструментов влияет на итоговый результат и как случайности могут превращаться в неожиданные находки. Начало в 17:00.

В ДК им. Октябрьской революции пройдет «Большой сибирский стендап». В программе — юмористы из Новосибирска, Красноярска, Иркутска и Новокузнецка. Начало в 19:00.

9 января (пятница)

На сцене «Сибирь-Арены» состоится шоу-спектакль на льду «Настоящий Щелкунчик». Современное прочтение повести Эрнста Гофмана под музыку Петра Чайковского представит один из главных хореографов в российском фигурном катании Никита Михайлов. В постановке задействованы титулованные фигуристы, солисты мировых ледовых шоу и воздушные акробаты. Начало в 12:00.

В Музее истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока экскурсию по новой экспозиции «Сибирская икона и христианские традиции» проведет куратор выставки Ирина Сальникова. Коллекция включает литые и писанные иконы, нательные и наперсные кресты XVIII — начала ХХ веков. Представленные предметы отражают духовный мир населения Сибири, представителей разных течений христианства. Начало в 14:00.

Михаил Кичанов