Минспорта Башкирии: у школы конного спорта нет долгов перед ипподромом «Акбузат»

Исковое заявление Центра компетенции по коневодству и конному спорту Башкирии «Акбузат» (управляет одноименным ипподромом, подведомственно минсельхозу Башкирии) к Спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью не предполагает выселения образовательного учреждения. Об этом говорится в письме за подписью первого заместителя министра спорта Башкирии Сергея Алопина в ответ на запрос «Ъ-Уфа».

Как сообщал «Ъ-Уфа», школа базируется на ипподроме и занимает помещения на правах аренды. В арбитражный суд Башкирии поступил иск «Акбузата» с требованием освободить площади и выплатить около 10 млн руб. В сумму вошли арендные платежи, а также расходы на коммунальные услуги.

Кроме того, родители воспитанников школы обратились к региональным и федеральным властям с просьбой о помощи. По их словам, материально-техническая база учреждения устарела и не соответствует нормативам, обновлению препятствуют высокие арендные платежи. По данным минспорта, всего в школе тренируются более 400 пятиборцев, а также конников в направлениях «выездка», «конкур», «вольтижировка».

В региональном министерстве сельского хозяйства заверили «Ъ-Уфа», что о выселении спортивной школы речи не идет, якобы ей на момент подачи иска нужно было лишь оформить договоры аренды и погасить долги за пользование имуществом «Акбузата».

«На данный момент вопрос размера арендной платы урегулирован, договоры заключены, задолженность отсутствует... Указанное исковое заявления ГАУ «Акбузат» (Центра компетенции — прим. «Ъ-Уфа) никак не было связано с выселением спортивной школы, а касалось отдельных административных и служебных помещений, используемых ГБУ ДО СШОР КССПР РБ (спортшколой — прим. "Ъ-Уфа")»,— сообщили в министерстве спорта.

Общая площадь помещений, которые ипподром сдает для тренировок детей, превышает 2 тыс. кв. м.

Идэль Гумеров