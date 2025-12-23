Галопом по судам

В арбитражном суде Башкирии рассматривается иск республиканского Центра компетенции по коневодству «Акбузат» к школе олимпийского резерва по конному спорту. «Акбузат», управляющий одноименным ипподромом, просит спортшколу освободить арендуемые помещения и выплатить около 10 млн руб. долга. Под угрозой выселения находятся более 100 юных спортсменов, чьи родители, как сообщают СМИ, обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. По данным «Ъ», вчера днем учредители спорящих учреждений — министерство сельского хозяйства и министерство спорта Башкирии — провели совместное совещание, на котором обсудили будущее школы олимпийского резерва.

9 февраля 2026 года арбитражный суд Башкирии рассмотрит исковое заявление Центра компетенции Башкирии по коневодству и конному спорту «Акбузат» к спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Подведомственная министерству спорта школа арендует у «Акбузата» помещения в одноименном ипподроме и, по версии истца, должна освободить их и выплатить около 10,3 млн руб. долга. Большую часть суммы составляют арендные платежи, также в нее вошли коммунальные услуги.

Спортивная школа была образована в 1969 году после слияния Центра подготовки по конному спорту и СДЮСШОР по современному пятиборью. Как писал в ноябре прошлого года министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, за 55 лет подготовку в школе прошли тысячи спортсменов, многие из которых стали победителями всероссийских и региональных турниров. Сейчас в школе тренируются 120 детей. В тренировочном процессе на лето 2025 года было задействовано 36 спортивных лошадей.

Ипподром «Акбузат» действует с 1982 года. Семь раз сооружение признавалось лучшим ипподромом России. С 2005-го по 2007 год «Акбузат» находился на реконструкции. Сейчас заезды, соревнования и испытания на ипподроме проходят еженедельно.

Площади ипподрома спортивная школа арендует с октября 2007 года. Информации о том, в какую сумму обходится пользование помещениями, в открытых источниках нет. По данным прошлых судебных разбирательств, по состоянию на 2022 год школа арендовала 2,4 тыс. кв. м манежа и конюшни. Помимо них, договоры распространялись на офисные помещения, пневматический тир для занятий пятиборьем и универсальный спортзал.

Возможное выселение школы встревожило родителей будущих конных спортсменов. Как сообщал портал «Правда ПФО» со ссылкой на Telegram-канал «Однажды в Башкирии», с просьбой разрешить ситуацию они обратились на «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным. «Аренда стоит 60 тыс. рублей в день. Приказом минспорта РБ от марта 2025 года стартовые взносы с родителей участников спортивных мероприятий запрещены»,— говорится в публикации. Кроме того, авторы обращения просили обратить внимание на слабое материально-техническое оснащение арендуемых помещений, сокращение тренировочных часов и неудовлетворительное состояние фонда лошадей.

По данным «Ъ», ранее родители обращались с запросами на «Прямую линию» с главой Башкирии Радием Хабировым, а также в региональное правительство, министерство сельского хозяйства и министерство спорта Башкирии.

В ответе минсельхоза (есть в распоряжении «Ъ») говорится, что по итогам совещаний с представителями минземимущества, минспорта и вице-премьером — министром спорта республики Русланом Хабибовым подготовлено обращение на имя премьер-министра Андрея Назарова с просьбой выделить дополнительные средства для погашения аренды. В свою очередь, в кабмине заявили о нецелесообразности закупки новых лошадей из-за «отсутствия высоких спортивных показателей на официальных соревнованиях» и преобладания спортсменов начальной подготовки (копия ответа правительства есть у «Ъ»).

Вчера в министерстве сельского хозяйства и министерстве спорта на вопросы «Ъ» не ответили. Информированные источники сообщили «Ъ», что накануне должно было пройти совещание с участием представителей ведомств. На повестке собрания стояло обсуждение будущего ипподрома и школы.

Старший юрист компании «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс полагает, что иск, с высокой долей вероятности, будет удовлетворен в том случае, если Центр компетенции по коневодству и конному спорту направил требования об освобождении помещений в связи с истечением срока аренды, а школа их не выполнила. «Если судом будет установлено, что ответчик фактически пользовался предоставленными помещениями, то иск о взыскании арендной платы будет также удовлетворен. Однако стоимость арендной платы в таком случае, по общему правилу, должна определяться на основании ставок, которые были установлены ранее заключенным договором. Поэтому у ответчика есть возможность попробовать добиться снижения суммы долга. Конечно, если договором установлены иные правила, то истец вправе определять, а ответчик оспаривать среднерыночную стоимость аренды»,— отметил эксперт.

Идэль Гумеров