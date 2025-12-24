Ипподром «Акбузат»: школе конного спорта не грозит выселение

В подведомственном министерству сельского хозяйства Башкирии региональном Центре компетенции по коневодству и конному спорту «Акбузат» прокомментировали «Ъ-Уфа» арбитражный иск к Спортивной школе олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью (подведомственна министерству спорту Башкирии). Директор Центра Руслан Файзуллин в письме «Ъ-Уфа» заверил, что о выселении воспитанников из помещений ипподрома «Акбузат» вопрос не стоит, а школе якобы необходимо было на момент подачи иска лишь оформить договоры аренды и погасить задолженность за пользование имуществом ипподрома площадью более 3 тыс. кв. м.

Как писал «Ъ-Уфа», спортшкола арендует помещения в ипподроме «Акбузат», который управляется одноименным Центром компетенции по коневодству и конному спорту. Учреждение обратилось в арбитражный суд Башкирии с исковым заявлением, в котором требует от школы освободить занимаемые помещения. Кроме того, Центр просит суд взыскать около 10 млн руб. арендных платежей и расходов на коммунальные услуги.

Ранее родители юных спортсменов, тренирующихся в школе, обратились в органы власти. В обращениях они доказывали, что материально-техническая база ипподрома устарела и не соответствует нормативам, грунт в манеже не менялся с 2007 года, а школа не в состоянии выплатить дорогую аренду. Кроме того, родители просили правительство Башкирии, министерство сельского хозяйства, министерство спорта, главу республики и президента России обратить внимание на то, что в школе не обновляется спортивное поголовье лошадей. Для решения проблемы авторы обращения просили, в числе прочего, рассмотреть возможность передать конно-спортивный манеж, денники, ветеринарный лазарет, боевое и тренировочное поле ипподрома в собственность минспорта и школе олимпийского резерва.

В «Акбузате» заявили «Ъ-Уфа», что имущество ипподрома сдается в аренду всем арендаторам по рыночной стоимости, а денежные средства от платежей идут, в частности, на ремонт помещений, кровли здания и манежа, содержание территории.

По словам господина Файзуллина, 22 декабря прошло совещание с участием представителей школы, минспорта, минсельхоза, министерства земельных и имущественных отношений, а также министерства финансов республики. На нем «приняты решения по ситуации с арендными платежами в 2025 году, по 2026 году вопрос арендных отношений находится в стадии обсуждения и принятия решений».

В министерстве спорта ситуацию еще не комментировали.

Идэль Гумеров