Axios: Нетаньяху принял просьбу Трампа о переговорах с Сирией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом согласился возобновить переговоры с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй слева) и президент США Дональд Трамп (крайний справа)

Когда конкретно могут возобновиться переговоры, не уточняется. По данным издания, господин Нетаньяху также согласился двигаться ко второму этапу соглашения по перемирию в секторе Газа, «несмотря на разногласия с командой господина Трампа по поводу его реализации».

После падения режима сирийского президента Башара Асада израильская армия заняла районы Сирии, граничащие с Голанскими высотами — горным массивом на границе, который ЦАХАЛ де-факто контролирует с 1967 года. Израиль утверждает, что введение войск в южные районы Сирии нужно для обеспечения его собственной безопасности. Израильские СМИ писали, что Россия выступает посредником в переговорах между Израилем и Сирией.

