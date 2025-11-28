Буферную зону хотят раздеть до Голан

В ночь на 28 ноября военные Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попали в засаду в провинции Дамаск, пытаясь задержать членов одной из радикальных группировок. Рейд был организован на фоне появления у еврейского государства разведывательных данных, согласно которым палестинские радикальные формирования и родственное им йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) пытаются окопаться на юге Арабской Республики. Как уверен министр обороны Израиля Исраэль Кац, радикалы вынашивают планы по сухопутному вторжению на Голанские высоты — горный массив, который де-факто контролируется израильтянами с 1967 года. Министр предупредил, что в интересах его страны сохранить буферную зону на юге Сирии в ущерб мирным переговорам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israel Defense Forces / AP Фото: Israel Defense Forces / AP

Сухопутный рейд бойцы ЦАХАЛа пытались провести в Бейт-Джане — друзской деревне, которая расположена в сирийской провинции Дамаск. Как сообщила 28 ноября пресс-служба армии, военные хотели задержать членов радикальной суннитской группировки «Аль-Гамаа аль-Исламия» (признана в РФ террористической и запрещена), которые «совершали террористические атаки против израильских гражданских лиц». Но израильтян взяли в окружение. «Во время операции несколько вооруженных террористов открыли огонь по войскам, которые открыли ответный огонь при поддержке авиации»,— отмечается в сообщении пресс-службы. Трое военнослужащих получили тяжелые ранения.

Рейд совпал с празднованием в Сирии первой годовщины «освободительной операции» — наступления сирийских исламистских группировок, которое привело к смене власти в Дамаске 8 декабря 2024 года. Как заявили власти Сирии, из-за действий Израиля в Бейт-Джане погибло десять человек, в том числе гражданские лица.

По версии переходного правительства в Дамаске, огонь по бойцам ЦАХАЛа открыли обычные местные жители, которые хотели оказать сопротивление иностранным силам.

Ответственность за потери лежит полностью на израильском контингенте, подчеркнули в МИД Арабской Республики, выразив уверенность, что действия Израиля, который хочет закрепить свои позиции на юге Сирии, «угрожают безопасности и стабильности в регионе».

Сам Израиль не скрывает, что хочет сохранить на юге Сирии те позиции, которые были заняты после 8 декабря в целях формирования буферной зоны. Выступая накануне перед членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне, Исраэль Кац заявил, что еврейское государство «не движется» к миру с северным соседом, потому что на сирийской территории действуют силы, планирующие сухопутное вторжение в районе Голанских высот. Спектр этих сил широк: по словам главы военного ведомства, к ним в том числе относятся и хуситы — боевики, которые с 2023 года из солидарности с сектором Газа пытались запускать из Йемена по Израилю дроны и баллистические ракеты.

Выступление министра обороны совпало с появлением в израильских СМИ серии публикаций, согласно которым в районе сирийско-израильской границы пытаются обосноваться эмиссары палестинских группировок. Так, согласно этим данным, превратить сирийскую территорию в плацдарм намеревается «Палестинский исламский джихад», который, по израильской версии, расширяет свою активность в Арабской Республике за счет вербовки жителей лагерей палестинских беженцев, расположенных вблизи Дамаска.

Согласно другому сообщению, сирийскую территорию облюбовала и другая группировка — «Хамас», которая рассматривает это место как плацдарм для ракетных запусков по Израилю. Такие же усилия хамасовцы предпринимают в Ливане, который с 27 ноября 2024 года связан с Израилем режимом прекращения огня. Палестинские радикалы, согласно оценкам еврейского государства, помогают ливанской радикальной группировке «Хезболла» восстановить свой боевой потенциал, истощенный прошлогодним конфликтом с Израилем.

Что касается Сирии, то после смены власти в Дамаске президент переходного периода Ахмед аш-Шараа, некогда сам являвшийся полевым командиром, был вынужден под давлением руководства США изгнать из своей страны представителей палестинских группировок, которые в эпоху предыдущего правительства свободно действовали в Сирии с разрешения экс-президента Башара Асада. Однако теперь, как предполагают в Израиле, некоторые члены правительства господина аш-Шараа, которые, судя по всему, хотят навсегда изгнать ЦАХАЛ из пограничья безо всяких переговоров, помогают палестинским боевикам вновь пустить корни на сирийской территории.

Кроме того, еврейское государство взяло на себя миссию защищать друзов — конфессиональное меньшинство, которое проживает и в Сирии, и в Израиле. «У ЦАХАЛа есть подготовленный план (действий на юге Арабской Республики.— “Ъ”). Если налеты на друзскую территорию повторятся, мы вмешаемся, включая блокирование границы»,— цитируют израильские СМИ слова господина Каца, прозвучавшие на закрытом заседании.

Нил Кербелов