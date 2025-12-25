Москва возвращается в ближневосточную игру

Россия выступает посредником в переговорах между Израилем и Сирией. Об этом израильские СМИ сообщили, рассказывая о состоявшемся в среду, 24 декабря, визите в Москву министра иностранных дел переходного правительства Сирии Асаада аш-Шайбани и министра обороны Мурхафа Абу Касры. Согласно этим данным, стороны обсуждают возвращение патрулей российской военной полиции в южные районы Сирии, о планах которого первым написал “Ъ” (см. “Ъ” от 11 августа). Признаком того, что между Москвой и Дамаском наметился прогресс по вопросу российского военного присутствия в Сирии, стала информация о переброске дополнительных сил на российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД РФ и Сирии Сергей Лавров и Асаад аш-Шайбани (слева), похоже, сошлись во мнении, что израильское военное присутствие в приграничных районах на юге Арабской Республики должно быть заменено на российское

Россия при поддержке администрации президента США Дональда Трампа работает над сближением позиций Израиля и Сирии, формально находящихся в состоянии войны. Об этом сообщила израильская новостная корпорация Kan, указав на то, что ранее попытки посредничества предпринимал Азербайджан — ближайший союзник Израиля на Южном Кавказе. Речь идет о доработке соглашения в сфере безопасности, предполагающего демилитаризацию южных районов Сирии.

Выбор посредником России, отмечает Kan, сделан потому, что Москва и Дамаск расширяют двусторонние контакты, в том числе в военной сфере.

В качестве доказательства источники Kan приводят тот факт, что российская сторона в минувшем месяце перебросила на авиабазу Хмеймим дополнительные силы.

Согласно этим оценкам, Москва и Дамаск обсуждают возможность возвращения на юг Сирии в район границы с Израилем патрулей российской военной полиции. До падения режима Башара Асада 8 декабря 2024 года у РФ было восемь опорных пунктов в приграничных районах, сообщал в прошлом году командующий российскими войсками в Сирии генерал Александр Родионов. О том, что переходная администрация, возглавляемая президентом Ахмедом аш-Шараа, хотела бы возобновить патрулирование этих районов, ранее рассказал “Ъ” источник, принимавший участие во встрече Асаада аш-Шайбани с сирийской диаспорой в Москве 1 августа.

Российское военное присутствие на юге Сирии рассматривается Дамаском как средство сдерживания Армии обороны Израиля.

После 8 декабря 2024 года ЦАХАЛ в одностороннем порядке занял в этой части Арабской Республики почти 400 кв. км. Израильтяне опасаются, что в случае возникновения вакуума власти в этом районе на его границах появятся враждебные Израилю радикальные группировки.

При этом правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху, не против того, чтобы Москва вернулась к наблюдению за пограничными районами, следует из сообщения Kan. Такой сценарий, в понимании израильтян, мог бы помимо прочего предотвратить усиление позиций Турции — регионального соперника Израиля и одного из важнейших спонсоров правительства господина аш-Шараа.

Вероятно, все эти вопросы поднимались 24 декабря, когда Москву посетила межведомственная делегация Сирии во главе с министром обороны и главой МИД Арабской Республики. Как проинформировал МИД РФ по итогам переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и господином аш-Шайбани, стороны предметно рассмотрели «вопросы развития двусторонних отношений, включая углубление политического диалога и налаживание взаимовыгодного взаимодействия в различных областях».

«В данном контексте отмечена эффективная работа механизма Постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству»,— указало российское дипломатическое ведомство.

Сам господин аш-Шайбани констатировал положительную динамику в российско-сирийских контактах.

«Сегодня российско-сирийские отношения входят в новый этап»,— сказал глава МИД Сирии, добавив, что его страна «стремится наладить сбалансированные отношения со всеми государствами».

При этом тема трансграничной активности ЦАХАЛа фигурировала в повестке министерских переговоров, следует из официальных сообщений. Как заявляла сирийская сторона, Москва и Дамаск «подчеркнули свое неприятие посягательства Израиля на сирийскую территорию» и подчеркнули «важность сохранения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии таким образом, чтобы это служило стабильности и безопасности региона».

Россия и переходная администрация Сирии подтвердили намерение продолжать координацию в различных сферах «таким образом, чтобы это служило общим интересам», а также продолжать контакты на различных уровнях, в том числе в ООН и на других международных площадках.

Как пояснил “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов, организация российского патрулирования в южных районах Сирии требует размещения опорных пунктов и постоянного снабжения.

«Объект в Тартусе вряд ли может быть использован для подобных целей из-за проблем с безопасностью при организации стоянки кораблей на рейде,— пояснил собеседник “Ъ”.— Единственный путь наращивания сил — переброска личного состава и техники через Хмеймим».

Как напомнил эксперт, в эпоху президентства Асада российские опорные пункты на юге ротировались и снабжались через Дамаск, поэтому в нынешних условиях местным властям нужно будет либо разрешить дислокацию россиян в регионе столицы, либо придется снабжать пункты по более длинному маршруту. «Патрулирование может помочь в деэскалации ситуации, потому что Израиль во взаимодействии с США в последние недели меняет подход к Сирии на более прагматичный, менее конфронтационный»,— резюмировал господин Мардасов.

Нил Кербелов