Правительство Новосибирской области одобрило перевод МСУ на одноуровневую модель

В законодательное собрание Новосибирской области будет внесен законопроект о переходе системы местного самоуправления (МСУ) региона на одноуровневую модель. Правительство области одобрило его на своем заседании 29 декабря.

Законопроект предполагает ликвидацию сельсоветов как самостоятельных муниципальных образований. Районы области будут реорганизованы в муниципальные округа.

«В соответствии с проектом закона, при создании муниципальных округов полномочия действующих органов местного самоуправления не прекращаются досрочно. Учитывая, что выборы в советы депутатов 21 муниципального района состоялись в сентябре 2025 года, переходный период продлится до истечения срока их полномочий — до 2030 года»,— говорится в сообщении правительства региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ноябре—декабре 2025 года советы депутатов 21 сельского района Новосибирской области выступили с инициативой о переходе на одноуровневую модель. 2 декабря на совместном заседании президиума областного совета муниципальных образований и совета по взаимодействию законодательного собрания с представительными органами власти муниципалитетов министр региональной политики Роман Бурдин предложил руководству региона рассмотреть эти инициативы.

Валерий Лавский