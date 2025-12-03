Районы попросились в округа
В Новосибирской области местные советы стали инициаторами муниципальной реформы
Новосибирская область перейдет на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). В новосибирском варианте федеральной муниципальной реформы роль ее инициаторов играют районные советы, принявшие соответствующие обращения в адрес руководства региона. В связи с тем, что масштабные муниципальные выборы уже прошли в области в 2025 году, переходный период формирования структуры власти новых муниципальных округов затянется до 2030 года.
Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин предложил руководству региона рассмотреть инициативы с мест о переходе на одноуровневую модель
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
О предстоящем переходе всей Новосибирской области на одноуровневую модель МСУ вице-премьер — министр региональной политики Роман Бурдин сообщил на совместном заседании президиума областного совета муниципальных образований и совета по взаимодействию законодательного собрания с представительными органами власти муниципалитетов. Оно состоялось 2 декабря в Искитиме.
Напомним, 19 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». По этому закону, субъект федерации должен определиться с формой МСУ (одноуровневая, двухуровневая или смешанная) до 1 января 2027 года.
Как писал «Ъ-Сибирь», о планах перевести муниципалитеты на одноуровневую модель губернатор Андрей Травников впервые публично заявил в августе этого года на заседании президиума совета муниципальных образований. «Мы долго и основательно готовились к этим мероприятиям. Так же вдумчиво и плавно нужно провести преобразования в других районах»,— сказал он тогда.
На заседании в Искитиме господин Бурдин рассказал, что в ноябре-декабре 2025 года советы депутатов 21 сельского района Новосибирской области выступили с инициативой о переходе на одноуровневую модель. Последним это сделал райсовет пригородного Новосибирского района 1 декабря. Министр предложил руководству региона рассмотреть эти инициативы.
В 2024 году в муниципальные округа без самостоятельных сельсоветов были преобразованы первые три района Новосибирской области — Карасукский, Маслянинский, Татарский. В этом году аналогичную реорганизацию провели еще в шести. Всего в регионе к началу процесса переформатирования МСУ насчитывалось 30 сельских районов. Согласно сайту новосибирского правительства, к 1 января 2025 года в регионе существовало 384 сельских поселения.
В Новосибирской области в сентябре 2025 года прошла масштабная избирательная кампания. По ее итогам было замещено 3,6 тыс. мандатов с пятилетним сроком полномочий.
«Полномочия действующих районных и поселенческих органов местного самоуправления при формировании органов местного самоуправления новых муниципальных образований не прекращаются досрочно, как это было ранее. Учитывая, что все советы депутатов 21 муниципального района избраны в сентябре 2025 года, то переходный период продлится до 2030 года»,— говорится в сообщении областного правительства по итогам заседания в Искитиме.
Таким образом, ход муниципальной реформы в Новосибирской области отличается от практики ряда сибирских регионов, переходящих на одноуровневую модель. Например, в Красноярском крае и Республике Алтай первоначально был принят соответствующий закон, после которого представительные органы власти муниципалитетов стали досрочно слагать полномочия.
В региональном отделении (РО) КПРФ считают инициативы райсоветов следствием давления, оказываемого региональными властями. «Идет мощнейшее административное давление — депутатов сельских, поселковых советов заставляют голосовать за ликвидацию местного самоуправления»,— говорится в заявлении новосибирского обкома КПРФ. По мнению коммунистов, при роспуске сельсоветов «на место законной власти придут криминальные структуры, чтобы завладеть богатствами сибирского региона».
«Фракция “Справедливая Россия” уже неоднократно отмечала, что переход муниципальной власти к схеме одноуровневого представительства снижает общую численность депутатского корпуса и может негативно сказаться на жителях отдельных муниципалитетов и сельсоветов, так как внимание к чувствительным для них проблемам, а также эффективность и скорость их решения могут снизиться. Особенно чувствителен этот вопрос для сильных муниципалитетов — крупных рабочих поселков и ПГТ с традиционно активным депутатским корпусом»,— сообщили «Ъ-Сибирь» в реготделении справороссов, добавив, что создание округов может иметь свои плюсы для отдаленных районов. В связи с этим, в партии призвали «подходить к реформе местного самоуправления взвешенно и адресно, с тем, чтобы населенные пункты, где вопросы жителей успешно решаются на местном уровне, сохранили выборность своих глав и собственный депутатский корпус».
По мнению директора информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрея Кузнецова, требование восстановить сельсоветы вряд ли добавит очки оппозиции на предстоящих в 2026 году выборах в Госдуму РФ. «Новосибирцы безразличны к устройству власти в районах области. Большинство горожан не знает даже, сколько в регионе районов, что тут говорить о сельсоветах. А именно в Новосибирске проживает большинство избирателей региона. В мегаполисе много голосов заступничеством за сельсоветы не заработаешь. Жители сельских районов ходят на выборы более управляемо, поэтому здесь оппозиция тоже вряд ли сможет выгодно разыграть карту протестов против одноуровневой власти. По крайней мере, не на парламентской кампании. Может быть, в отдельных кампаниях районного уровня эта тема даст результат получше»,— предположил он.