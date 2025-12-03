Районы попросились в округа

Новосибирская область перейдет на одноуровневую модель местного самоуправления (МСУ). В новосибирском варианте федеральной муниципальной реформы роль ее инициаторов играют районные советы, принявшие соответствующие обращения в адрес руководства региона. В связи с тем, что масштабные муниципальные выборы уже прошли в области в 2025 году, переходный период формирования структуры власти новых муниципальных округов затянется до 2030 года.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Министр региональной политики Новосибирской области Роман Бурдин предложил руководству региона рассмотреть инициативы с мест о переходе на одноуровневую модель

О предстоящем переходе всей Новосибирской области на одноуровневую модель МСУ вице-премьер — министр региональной политики Роман Бурдин сообщил на совместном заседании президиума областного совета муниципальных образований и совета по взаимодействию законодательного собрания с представительными органами власти муниципалитетов. Оно состоялось 2 декабря в Искитиме.

Напомним, 19 июня 2025 года вступил в силу федеральный закон №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». По этому закону, субъект федерации должен определиться с формой МСУ (одноуровневая, двухуровневая или смешанная) до 1 января 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», о планах перевести муниципалитеты на одноуровневую модель губернатор Андрей Травников впервые публично заявил в августе этого года на заседании президиума совета муниципальных образований. «Мы долго и основательно готовились к этим мероприятиям. Так же вдумчиво и плавно нужно провести преобразования в других районах»,— сказал он тогда.

На заседании в Искитиме господин Бурдин рассказал, что в ноябре-декабре 2025 года советы депутатов 21 сельского района Новосибирской области выступили с инициативой о переходе на одноуровневую модель. Последним это сделал райсовет пригородного Новосибирского района 1 декабря. Министр предложил руководству региона рассмотреть эти инициативы.