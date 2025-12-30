Россияне с 2026 года cмогут проставить в паспорте шесть отметок

С 1 января 2026 года в российском паспорте по желанию можно будет проставить шесть отметок. Вместо ИНН можно будет указать новый идентификатор Единого реестра населения, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД.

Отметки проставляются налоговыми органами, МВД и его территориальными органами. В паспорте можно будет указать данные о регистрации и расторжении брака, о детях и о ранее выданных паспортах. В МФЦ можно будет проставить отметку о документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, выданных за пределами страны. Также в государственных медучреждениях можно указать группу крови и резус-фактор.

В Госдуме говорили, что новая отметка в паспорте на замену ИНН поможет дистанционно и безопасно подтвердить свои данные. Ее нужно будет предъявить в том числе при оформлении пособий, льгот и регистрации имущественных прав.