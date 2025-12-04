В Госдуме напомнили о новой отметке в паспорте на замену ИНН

С 1 января 2026 года россияне смогут по желанию ставить в паспортах отметку о номере записи единого федерального информационного регистра. Это поможет дистанционно и безопасно подтвердить свои данные, заявил замглавы комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Новая отметка заменит использовавшийся для этих целей идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Ее нужно будет предъявить в том числе при оформлении пособий, льгот и регистрации имущественных прав. В перспективе это должно помочь сократить время на сбор справок и упростить процедуры, считает депутат.

Чтобы поставить эту отметку в паспорт, надо обратиться в подразделение главного управления по вопросам миграции МВД или в МФЦ. Господин Панеш уточнил, что отметка ставится по желанию. «Тем, у кого в паспорте уже стоит штамп с ИНН, никаких действий предпринимать не требуется»,— сказал он «РИА Новости».