Петербургский художник-иноагент Павел Крисевич покинул Россию

Художник-акционист Павел Крисевич, признанный иноагентом в начале ноября 2025 года, покинул Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале ночью 30 декабря. По словам деятеля культуры, сейчас он находится в безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

Иноагент Крисевич родился в 2000-м году на востоке Петербурга. Свою известность художник приобрел благодаря политическим акциям и перформансам. Так, в августе 2020 года петербуржец устроил акцию с тросом на Троицком мосту в поддержку российских и белорусских заключенных.

Спустя два года акционист получил тюремный срок за хулиганство за имитацию смерти на Красной площади в Москве. Во время отбывания наказания иноагент Крисевич женился на своей возлюбленной.

Пара перебралась в Подмосковье сразу после того, как признанный иноагентом художник вышел из колонии в Металлострое. Весной 2025 года у Крисевича (признан иноагентом) прошли обыски, в мае он оказался в спецприемнике в Рязанской области.

В ноябре художник получил 15 суток ареста за мелкое хулиганство. В декабре, сразу после отбытия предыдущего ареста, Крисевича (признан иноагентом) вновь отправили под арест на 12 суток.

Андрей Маркелов