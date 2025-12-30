Citigroup ожидает потери около $1,1 млрд из-за продажи бизнеса в России

Американский банк Citigroup Inc. потеряет около $1,1 млрд после уплаты налогов по итогам продажи своего оставшегося бизнеса в России компании «Ренессанс Капитал». Такие оценки приводят в самой компании, передает Bloomberg со ссылкой на документы, поданные в регулирующие органы.

Сделка по продаже АО «Ситибанк», которую санкционировал указом президент России Владимир Путин, должна быть завершена в первом полугодии 2026 года. Основная часть убытков связана с корректировками валютного курса, и их сумма может вырасти из-за колебаний на рынке.

Citigroup начала процесс сворачивания операций еще до 2022 года, отмечает Bloomberg. После полного выхода из России банк ожидает положительного эффекта для своего капитала.

