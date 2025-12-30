В Ростове началось расследование схода грузового поезда с рельс

В Ростове-на-Дону началось расследование обстоятельств схода двух колесных пар грузового состава на железнодорожных путях. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России.

Инцидент произошел на участке Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги. Электровоз после схода с рельсов состава проследовал еще более километра. В результате происшествия в пути были задержаны 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения.

«В результате происшествия повреждено железнодорожное полотно, сумма ущерба устанавливается, пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Следственные органы начали доследственную проверку в связи с нарушением правил безопасности движения на железной дороге. На месте был проведен осмотр, выполняются проверочные мероприятия для выяснения всех причин и условий инцидента.

Наталья Белоштейн