Из-за схода с рельсов локомотива в Ростовской области задержаны более 20 поездов

В Ростовской области в пути задерживаются 25 поездов из-за схода с рельсов локомотива грузового поезда на перегоне Кизитеринка – Проточный. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

При сходе колесных пар никто не пострадал. В пути задержаны 20 поездов дальнего следования и пять поездов пригородного сообщения. «Железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов»,— указано в публикации.

Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что сотрудники ведомства проводят проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Причины и обстоятельства схода колесных пар устанавливаются.