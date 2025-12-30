МЧС назвал возможную причину пожара, унесшего жизни четверых человек на Камчатке

Причиной пожара в Петропавловске-Камчатском, в котором погибли четыре человека, могла стать детская шалость или неосторожность, сообщила ТАСС пресс-служба МЧС по Камчатскому краю. В ведомстве указали на то, что горючие материалы вероятнее всего могли загореться от открытого огня — то есть, от спички или зажигалки. Там добавили, что в квартире нашли два очага пожара: в коридоре и в детской комнате.

Пожар произошел 29 декабря в квартире на улице Горького. Выгорело 10 кв. м в квартире на первом этаже пятиэтажного дома. В результате погибли два ребенка четырех и пяти лет, а также два взрослых. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).

Глава региона Владимир Солодов сообщал, что с родственниками погибших работают психологи. Расходы на все затраты, связанные с трагедией, бюджет возьмет на себя, заявлял он.