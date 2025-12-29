СКР возбудил дело после гибели четырех человек при пожаре на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело после пожара в многоэтажном доме. В результате ЧП погибли четыре человека.

Возгорание произошло в одной из квартир по улице Горького. Причины инцидента пока неизвестны. Дело расследуют по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), следует из пресс-релиза регионального Следственного комитета.

Пожар случился сегодня утром. Среди погибших — двое детей четырех и пяти лет. Тушение продолжалось около получаса, выгорело 10 кв. м в квартире на первом этаже.