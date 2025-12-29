На Камчатке при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Четыре человека, включая детей четырех и пяти лет, погибли при пожаре в многоквартирном доме на улице Горького в Петропавловске-Камчатском. Причина возгорания пока неизвестна.

Как сообщило ГУ МЧС России по Камчатскому краю, прибывшие пожарные обнаружили в квартире четырех человек без сознания — двух детей и двух взрослых мужчин. До приезда бригады скорой помощи спасатели реанимировали их, а по прибытии скорой передали врачам. Спасти пострадавших не удалось.

Тушение пожара продолжалось около получаса. Выгорело 10 кв. м в квартире на первом этаже пятиэтажного дома.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский