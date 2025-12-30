Трамп: «Хамас» должен разоружиться, иначе дорого заплатит

Палестинскому движению «Хамас» придется дорого заплатить, если оно не разоружится в отведенный мирными договоренностями срок, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы этого не хотим. Но они должны разоружиться в течение довольно короткого периода времени»,— сказал господин Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху (цитата по Guardian).

В октябре Дональд Трамп объявил, что власти Израиля и «Хамас» согласились на первую фазу американского плана по Газе. Стороны обменивались телами погибших, заложниками и заключенными, которые находились в тюрьмах. При этом во время этого этапа они неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия. С момента вступления в силу режима прекращения огня Иерусалим неоднократно наносил авиаудары по эксклаву, что, по данным Минздрава Газы, привело к смерти более 300 палестинцев, в боевики «Хамаса» убили троих израильских солдат.

Демилитаризация группировки — часть второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа. Politico сообщало, что обсуждения грядущего этапа сделки обещают быть еще более напряженными.