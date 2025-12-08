Зарубежные СМИ: Как пройдет разоружение «Хамаса»?

«Хамас» готов сложить оружие. Об этом заявил член политбюро группировки Басем Наим в интервью Associated Press. По его словам, они открыты «к всеобъемлющему подходу», при этом сохраняя право использовать оружие для обороны. Демилитаризация группировки — часть второго этапа мирного урегулирования в секторе Газа. Ранее представители движения говорили о возможности передать оружие под контроль палестинской администрации эксклава. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Предложение Басема Наима может стать основой для решения вопроса о разоружении «Хамаса», отмечает Associated Press. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявлял, что процесс движется в правильном направлении и вторая фаза урегулирования конфликта начнется довольно скоро.

Однако, как пишет Politico, обсуждения следующего этапа сделки обещают быть еще более напряженными. Сторонам предстоит найти компромиссы по наиболее чувствительным вопросам, таким как развертывание международных сил безопасности в секторе Газа, создание палестинского комитета (фактически временного правительства в эксклава), вывод израильских войск, а также разоружение «Хамаса». Особенно острой остается именно тема демилитаризации группировки. Как отмечает издание, идеология боевиков строится на вооруженном сопротивлении Израилю. Поэтому, несмотря на разрушения и десятки тысяч жертв среди мирных жителей, лидеры группировки, вероятно, отвергнут любые требования о разоружении, заключает агентство.

Сложности переговорам добавляет и позиция Израиля. Армия страны обозначила внутри сектора Газа так называемую новую границу оборонительного периметра, несмотря на условия плана о дальнейшем выводе войск, отмечает Al Jazeera. Кроме того, продолжающиеся удары по Газе делают перспективы второй фазы мирного процесса крайне туманными.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что переход к следующему этапу плана США по завершению конфликта в Газе почти достигнут. Он также отметил, что намерен обсудить возможности для мирного урегулирования с Дональдом Трампом. По всей видимости, Нетаньяху намекает на усилия США по установлению прочного мира между Израилем и арабскими государствами, пишет Reuters.

Впрочем, с момента вступления в силу режима прекращения огня в октябре Иерусалим неоднократно наносил авиаудары по эксклаву, заявляя, что они направлены на отражение атак или уничтожение инфраструктуры боевиков. Так, за два месяца в Газе погибли 373 палестинца, сообщает палестинское министерство здравоохранения. В то же время боевики «Хамаса» убили троих израильских солдат.