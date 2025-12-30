США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

ВМС США нанесли удар по судну в международных водах восточной части Тихого океана. Погибли два человека. Потерь среди американских военнослужащих нет.

«29 декабря по указанию военного министра США Пита Хегсета совместная оперативная группа "Южное копье" нанесла летальный кинетический удар по судну, принадлежащему террористическим организациям»,— указано в заявлении Южного командования ВС США в соцсети Х.

По информации ведомства, разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам контрабанды наркотиков в регионе и участвовало в операциях по их перевозке.

18 декабря в той же части Тихого океана вооруженные силы США нанесли удар по судну с четырьмя мужчинами на борту. По информации ведомства, оно так же участвовало в операции по наркоторговле.

США проводят операцию по противодействию наркоторговле в Карибском море и Тихом океане с сентября. Всего за это время было уничтожено более 20 судов.