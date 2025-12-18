Пентагон сообщил о новом потопленном судне в Тихом океане

Южное командование Вооруженных сил США объявило о нанесении удара по судну, предположительно, перевозящему наркотики. Оно было уничтожено вместе с четырьмя мужчинами по приказу главы Пентагона Пита Хегсета 17 декабря в восточной части Тихого океана.

Как уточняется в официальном сообщении командования в социальной сети X, «судно следовало по известному маршруту наркотрафика в восточной части Тихого океана и занималось операциями по наркоторговле». Информация была получена из разведданных.

15 декабря в этом же районе Тихого океана американские военные уничтожили сразу три лодки с восемью предполагаемыми наркотеррористами. Вооруженные силы США с сентября этого года в Карибском море и Тихом океане проводят операцию по противодействию наркоторговле. Общее количество погибших за это время составило 99 человек, уничтожено 26 судов.

Влад Никифоров