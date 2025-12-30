Ларов: граждане Евросоюза продолжают получать визы РФ по упрощенной схеме

Граждане Евросоюза продолжают получать визы в Россию по упрощенной схеме, несмотря на запрет шенгенской мультивизы для россиян. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Пока граждане стран Евросоюза продолжают пользоваться преимуществами двустороннего соглашения 2006 года с Россией об упрощении выдачи виз. Оно, в частности, предусматривает возможность получения многократных виз на срок до пяти лет»,— сказал господин Лавров в интервью «РИА Новости».

Министр иностранных дел добавил, что граждане ЕС все еще могут посещать Россию в упрощенном порядке с помощью единой электронной визы. По его словам, Россия применяет этот порядок, несмотря на прекращение действия соглашения властями Евросоюза в 2022 году.

В ноябре Еврокомиссия утвердила новые правила, согласно которым россиянам в общих случаях придется подавать на визу каждый раз, когда они собираются в страны ЕС. В Брюсселе заявили, что цель изменений — ограничить злоупотребления при пересечении границ.

Шенгенская мультивиза разрешает въезжать в Шенгенскую зону (пространство из 29 европейских государств) неограниченное число раз. Ее выдают на срок от шести месяцев до пяти лет.