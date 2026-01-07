Барные стойки смирно

Уже четыре месяца в Петербурге действует закон, ограничивающий продажу алкоголя в барах с залом обслуживания площадью менее 50 кв. м. Так называемый закон о «наливайках» принимали, чтобы запретить магазинам, которые ночью работают как бары, продавать спиртное. Однако под раздачу попали авторские маленькие заведения, которые «метражом не вышли». Что изменилось в барной индустрии Петербурга — в материале «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— Алкоголь не продаем,— говорит продавец (а скорее всего, владелец) магазина «24 часа» парню, стоящему возле кассы. Небольшой продуктовый работает в центре Петербурга, недалеко от метро «Лиговский проспект». На часах около двенадцати ночи, по закону продажа алкоголя запрещена с 22:00. Еще летом на двери магазина большими буквами было написано «Бар», осенью эта надпись пропала, но суть заведения от этого не изменилась.

— А по-барному не открываете?— не отстает парень.

Долго уговаривать продавца не приходится: он соглашается и достает с полки бутылку крепкого напитка. Следующими к кассе подходят три дамы с шестью банками пива: раскрутить крышку, как у алкоголя в бутылке, в данном случае не получится.

— Договоримся,— успокаивает продавец женщин, рассказывающих, что собрались неожиданно, быстро, поэтому купить алкоголь заранее не успели.— Переведете больше.

С 1 сентября в Петербурге действует закон, ограничивающий продажу всего спиртного в барах с залом обслуживания площадью менее 50 кв. м. Речь идет о заведениях, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД) и на прилегающих территориях. Закон также запрещает разливать алкогольные напитки, в том числе пиво, сидр, пуаре, с 22:00 до 11:00 в заведениях, которые не соответствуют критериям ресторана: не имеют отдельного входа со стороны пешеходной улицы или проезжей части, кухню, отдельный туалет для гостей, посадочные места.

Принимая закон, депутаты настаивали, что борются в первую очередь с такими магазинами, как «24 часа», которые по ночам мимикрируют под бары. Но под раздачу попали и маленькие авторские заведения.

Одним из первых закрылся Wood bar на улице Марата. «В этом доме с 8 декабря 2012 по 1 октября 2025 года жил и работал Маленький Бар»,— некоторое время висела мемориальная доска на окне заведения. Еще за день до вступления закона в силу, 31 августа, в I Believe Bar на Петроградской стороне прошли символические похороны маленьких баров со всеми атрибутами похорон: гробом, оркестром и гвоздиками.

Владельцы питейных заведений предприняли несколько попыток изменить критерии, закрепленные в законе. Летом было создано объединение «Вежливые бары», которое направило губернатору обращение с просьбой исключить из документа требование о 50 кв. м. Ответа не последовало.

На защиту кафе и рюмочных неожиданно встала депутат городского Заксобрания и заместитель председателя парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталия Астахова («Единая Россия»). Она провела «рейд по барам» и заявила, что под действие закона действительно попадают приличные заведения, которые успешно работают не первый год.

В начале сентября владельцы передали Наталии Астаховой обращение с просьбой «оказать содействие и поддержку для отмены» закона. «Подписи мы не просто приняли — оформили их как официальные обращения и направили в профильный комитет. Наша главная цель сейчас — добиться от чиновников наконец четких и единых правил: по каким стандартам измерять площадь и что точно нужно сделать, чтобы бар попал в разрешенный реестр. Пока каждый проверяющий трактует требования по-своему, бизнес живет в неопределенности, и это несправедливо»,— рассказала «Ъ Северо-Запад» Наталия Астахова.

Пять лет назад, когда депутаты в Петербурге уже пытались установить единый метраж в 50 кв.м. для всех заведений, бизнес отстоял свои требования — закон переписали. В этот раз депутаты и правительство были настойчивее: в Смольном сразу заявили, что оснований для отмены закона или переноса его на более поздний срок не видят.

Промежуточные итоги

С 1 сентября комитет по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИиТ) Петербурга ведет реестр заведений, которые соответствуют всем критериям «ресторана» и, следовательно, могут работать без ограничений. На конец декабря в список включены 427 точек общепита, заявки от 13 находятся на рассмотрении. Владельцы некоторых баров при этом принципиально не подают документы на вступление в реестр.

По данным комитета, в Петербурге в МКД расположено более 1,6 тыс. точек общепита, в которых реализуется спиртное. По оценке директора Клуба профессионалов алкогольного рынка Максима Черниговского, в жилых домах работает около 2,6 тыс. заведений с лицензией на алкоголь, не учитывая пивные бары.

Массового закрытия баров, впрочем, с 1 сентября не случилось. Однако и посчитать точное количество тех, кто не пережил нововведения и сколько из них действительно были «наливайками», невозможно. Еще в начале сентября председатель КППИиТ Александр Ситов заявлял, что изменения в законодательстве могут привести к ограничению продажи алкоголя в 300–350 заведениях. Половина из них — это магазины, которые в ночное время превращаются в бары. В это же число входят 84 точки «РосАла» — самой известной сети, которая, имея две лицензии, работает и днем и ночью.

«Было понятно, что с 1 сентября ничего не произойдет: все как работали, так и будут работать. Но постепенно заведения закрываются, закрываются вполне добропорядочные бары. Через год, если закон продолжит действовать, мы недосчитаемся очень многих, многие не получат лицензию, когда придут ее продлевать»,— комментирует владелец (назовем его Георгий) одного из баров, не попадающего под действие закона.

С проблемами хозяева баров столкнутся, когда им потребуется продлевать лицензию на продажу алкоголя, уверены участники сферы. «В индустрии царит общее тревожное настроение, общепит запугивают реестром ресторанов, угрожают массовыми проверками, вводят в заблуждение, произвольно трактуя закон. Часть заведений уже закрылась, ощущая свое бессилие против системы, а также понимая усугубляющуюся с каждым месяцем экономическую ситуацию в индустрии. Часть живет в формате "протянем, сколько сможем", что тоже не добавляет оптимизма ни бизнесу, ни тысячам сотрудников, задействованных в нем. Перспектива для законопослушного малого бизнеса крайне негативная»,— говорит владелец бара Breaking Bad Роман Кремнев.

В КППИиТ заявили, что обновленные правила «оказали влияние на соответствующую сферу, однако с учетом непродолжительного срока их действия оценка результатов их введения представляется преждевременной».

Один из авторов инициативы — депутат от фракции «Единая Россия» Денис Четырбок уверен, что «положительный эффект от закона очевиден». «Однозначно стало тише. Большинство магазинов одной очень известной сети, которая раньше работала по двум лицензиям, перестали работать в ночное время в многоквартирных домах. Часть баров, где не были предусмотрены посадочные места, но площадь позволяла работать, обустроила эти места. Некоторые заведения перестали реализовать алкоголь в ночное время»,— говорит парламентарий. По его словам, от жителей поступают предложения по ужесточению закона: повышение площади зала обслуживания, изменение временных рамок, введение дополнительных ограничительных мер. «Мне кажется, это преждевременные предложения. Мы должны сначала научиться работать по новому закону. Если количество жалоб будет минимальным, то и не надо ничего менять»,— считает Денис Четырбок.

При этом под Новый год петербургские депутаты разработали федеральный законопроект, который разрешает региональным властям самостоятельно определять, где у баров должен располагаться вход для посетителей. В случае если закон одобрят в Госдуме, у местных властей появится еще один рычаг давления на барную индустрию.

Акт запугивания

«Самое возмутительное, что произошло за эти месяцы, это то, что КППИиТ провел несколько контрольно-надзорных мероприятий в заведениях, чьи хозяева или управляющие выступали в прессе с критикой закона. Был произведен такой акт запугивания»,— рассказывает Георгий.

Одно из заведений, в которые комитет наведался с рулеткой и не досчитался квадратных метров,— пивной бар Breaking Bad на Петроградке. В октябре КППИиТ с разрешения городской прокуратуры провел выездные внеплановые проверки в 12 питейных заведениях: по словам Романа Кремнева, сотрудники комитета пришли в бары, «представители которых наиболее активно выражали свою гражданскую позицию по поводу закона».

«Мы встречали проверку с полной уверенностью, что, так как у нас есть все необходимые документы и подтверждения, эта проверка будет происходить в рамках закона и нам не о чем волноваться»,— рассказывает Роман.

Сотрудники комитета насчитали в баре 28 кв. м вместо 50,4 и предписали закрыть заведение. «Во время проверки сотрудники комитета отказались принимать неудобные для них документы, произвели свои чрезвычайно произвольные замеры — измерение расстояния от стены до груди стоящего примерно по центру зала коллеги в нескольких плоскостях, при том что коллега все время перемещался, а помещение сложной формы. В общем, сделали все, чтобы площадь получилась меньше необходимой.— продолжает владелец бара.— Нам дали выбор: либо подтвердить имеющиеся у нас квадратные метры, либо перестать продавать алкогольную продукцию совсем, в любое время суток. Учитывая то, что мы профилированное на пиве заведение, для нас второй вариант равносилен запрету на работу».

С таким способом измерения и их результатами в Breaking Bad не согласились: направили досудебную претензию в комитет, однако получили отказ. В ноябре владельцы обратились в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с иском к комитету. В судебном процессе, по словам Романа, их поддерживает бизнес-омбудсмен Валерий Калугин. При этом суд отказал бару в предоставлении обеспечительных мер на время слушаний. Следующее заседание по иску состоится 15 января.

Надежда Ярмула