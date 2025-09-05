Бармены вступили в переписку

Владельцы петербургских баров просят отменить закон, запрещающий продавать спиртное в заведениях с залом обслуживания площадью менее 50 кв. м. Под обращением, переданным депутату городского парламента, подписались более 100 предпринимателей: представители индустрии общественного питания. В Смольном, впрочем, оснований для отмены закона или переноса начала вступления его в силу не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автор инициативы Денис Четырбок

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Автор инициативы Денис Четырбок

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Владельцы петербургских баров во время вчерашней пресс-конференции передали депутату городского Заксобрания и заместителю председателя парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Наталии Астаховой («Единая Россия») обращение с просьбой «оказать содействие и поддержку для отмены» закона, который запрещает продажу алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных, в заведениях общепита с залом обслуживания менее 50 кв. м. Речь идет о барах и кафе, расположенных в многоквартирных жилых домах (МКД) и на прилегающих территориях. Под обращением подписались владельцы независимых баров, кафе и ресторанов, управляющие этих заведений, производители алкогольной продукции, дистрибуторы — всего более 100 человек. Владелец бара «Ясли» Александр Зарайский, передавая стопку листов, отметил, что часть подписей еще в пути.

Изменения в местное законодательство были внесены в конце мая и вызвали волну осуждения со стороны представителей барной индустрии и постоянных посетителей таких заведений. Летом была создана инициативная группа «Вежливые бары», которая собрала 16,2 тыс. подписей под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову с требованием исключить из документа требование о 50 кв. м.

По подсчетам комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППиТ), нововведения в законодательстве могут привести к ограничению продажи алкоголя в 300–350 заведениях. При этом, как отмечает председатель комитета Александр Ситов, половина из них — это магазины, которые в ночное время превращаются в бары. В это же число входят 84 точки «РосАла». Всего, по данным КППиТ, в МКД работают 1,6 тыс. заведений с лицензией на реализацию алкоголя.

Владельцы баров отмечают, что фактически лицензия на реализацию алкоголя у заведений продолжает действовать, однако региональный закон запрещает продавать спиртное, опираясь только на метраж бара. Но многие заведения, даже не вписывающиеся в параметры, указанные в законе, сегодня продолжают работать.

На пресс-конференции совладелец бара «I believe» Дмитрий Карчевский отметил, что в этих цифрах не учитываются заведения, торгующие пивом: получать лицензию для продажи слабоалкогольных напитков не нужно. «Сколько заведений, которые торгуют только пивом, сидром, медовухой и которым не нужна лицензия,— этого вообще никто не считал. Мы можем смело говорить, что это может быть и тысячи заведений»,— заметил господин Карчевский. Владелец бара Breaking Bad (в котором не продается крепкий алкоголь) Роман Кремнев подчеркнул, что большинство пивных заведений не обладают большой площадью.

По мнению владелец баров, от закрытия таких заведений городской и федеральный бюджеты потеряют около 1 млрд рублей. В обращении говорится, что сокращение налоговых поступлений на прибыль предприятий составит более 400 млн рулей в год, на прибыль учредителей при получении дивидендов — более 400 млн рублей, с зарплат сотрудников, НДФЛ и страховых взносов — более 500 млн рублей.

Кроме того, владельцы баров продолжают задаваться вопросом, как комитет будет измерять площадь зала: будут ли учитываться, например, подоконники, на которых во многих заведениях обустроены посадочные места, и как будут измерять барную стойку. В КППиТ заявляют, что площадь за барной стойкой, за которой стоит сотрудник и куда вход гостям запрещен, учитывать не будут, а, например, место для верхних вещей (если речь не идет об отдельном гардеробе), наоборот, засчитают. «Если у вас все помещение 49 кв. м, то вариантов нет никаких. Если помещение 60 кв. м и вы пытаетесь уменьшить кухню или что-то еще. И мы понимаем, что вы бар, а не магазин, маскирующийся под бар, то мы, конечно, будем идти навстречу. Будем идти по пути сохранения бизнеса»,— днем ранее объяснял господин Ситов.

В Смольном, впрочем, оснований для отмены закона или переноса его на более поздний срок не видят. Автор инициативы Денис Четырбок («Единая Россия») и вовсе называет принятый закон «соломоновым решением». Предприниматели считают, что закон «нарушает интересы представителей целого ряда направлений деятельности, связанных со сферой гостеприимства и общественного питания, является экономически непродуманным и фактически не решает проблемы жителей МКД, в которых расположены заведения общепита».

Владельцы баров надеются, что повлиять на изменение закона поможет Наталия Астахова. «Мы действительно надеемся, что наш диалог будет эффективным. Сдаваться мы не собираемся»,— высказался господин Зарайский. Госпожа Астахова заявила, что рассмотрит обращение и все подписи.

Надежда Ярмула