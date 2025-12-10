Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Верфи ждут прилива

Сильная зависимость петербургских судостроительных компаний от рабочих рук осталась на уровне прошлого года

Судостроительные предприятия Петербургской агломерации продолжают испытывать дефицит рабочих специальностей. По информации рекрутинговых платформ, ситуация с кадрами в отрасли по-прежнему стабильно отрицательная. Для решения проблемы предприятиям необходимо работать системно: предлагать конкурентные зарплаты, предоставлять социальные гарантии и льготы, активнее взаимодействовать с образовательными учреждениями, а также оптимизировать процессы найма, полагают эксперты.

По данным платформы «Авито Работа», в Петербурге число вакансий в судостроении увеличилось в январе-ноябре год к году на 35%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По подсчетам hh.ru, в январе — ноябре 2025 года российские работодатели разместили на платформе более 20 тыс. вакансий для судостроительной сферы, из них 29% — в Петербурге (занимает первое место по стране — более 5,9 тыс. вакансий), 7% — в Ленинградской области (занимает пятое место по стране — более 1,4 тыс. вакансий). От общей доли вакантных мест по стране динамика спроса в городе год к году практически не изменилась, в то время как в регионе за 11 месяцев 2025 года в сравнении аналогичным прошлогодним периодом количество таких запросов выросло на 78%.

По данным платформы «Авито Работа», в Петербурге число вакансий в судостроении увеличилось в январе — ноябре год к году на 35%.  Больше всего вакансий на платформе в сфере судостроения было опубликовано для маляров, сварщиков, механиков, электриков и монтажников. По динамике увеличения количества запросов от компаний рост наблюдался на механиков (+161% год к году) и сварщиков (+155%).

В hh.ru отметили, что в пятерку наиболее востребованных сотрудников в отрасли вошли инженер-конструктор, инженер-проектировщик (7% — доля от всех вакансий в судостроении), сварщик (6%), разнорабочий (5%) и экономист (5%).

Диапазон зарплат в Петербурге составил 83 908–137 931 рубль, что в целом выше, чем по стране (70 403–136 500 рублей). В Ленобласти оплата труда судостроителей в 2025 году была в границах 60 000–99 425 рублей.

Наиболее заинтересованными в новых специалистах среди петербургских компаний в 2025 году были Балтийский завод, «Радар ммс», НПК «Морсвязьавтоматика», «СтройСервис», Северная верфь, Адмиралтейские верфи и Пролетарский завод. В Ленобласти — Невский судостроительно-судоремонтный завод, Гатчинский завод морской техники «Силов», «Морские комплексные системы» и другие компании.

«Сейчас на рынке труда наблюдается разрыв между спросом и популярностью, а также престижем рабочих специальностей. Часть кадров в отрасли со временем выходит на пенсию, при этом со стороны молодежи пока нет встречного ответного предложения (только 17% резюме для судостроительной отрасли разместили молодые соискатели в возрасте до 25 лет), которое могло бы закрыть потребность в рабочем персонале»,—говорит директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева также указывает на объективную причину: рост локализации в судостроении. Так, в июне вице-губернатор города Кирилл Поляков на полях ПМЭФ отчитался о выходе 60% опытно-конструкторских разработок в судостроении Петербурга на финальные этапы разработки.

«Для решения проблем с кадрами судостроительным предприятиям важно работать системно предлагать конкурентные с другими отраслями зарплаты, предоставлять социальные гарантии и льготы, активнее работать с образовательными учреждениями (ранняя профориентация уже со школьной скамьи, целевое обучение и учреждение стипендий, развитие программ стажировок на предприятиях), формировать кадровый резерв, разрабатывать программы удержания кадров»,— считает госпожа Сахарова.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков также считает, что для решения вопроса дефицита кадров работодателям стоит сотрудничать с образованием для подготовки специалистов, проводить обучение непосредственно на рабочем месте, предлагать профессиональные и карьерные перспективы, расширять льготные программы, популяризировать представления о высокотехнологичном производстве и престиже промышленных профессий.

При этом в «Авито» отмечают, что компании работают не только над привлечением новых, но и над развитием и сохранением имеющихся сотрудников. Так, в третьем квартале 2025 года количество вакансий с возможностью обучения и переобучения выросло в России на 67% по сравнению с прошлым годом.

Среди бонусов для персонала — количество предложений о компенсации проезда с работы увеличилось на 60%, о подарках детям на праздники — на 45%, о бесплатном питании — на 29%. На 60% чаще работодатели стали отмечать в вакансиях, что сотрудникам предоставляются возможности карьерного роста (данные за третий квартал 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

По мнению госпожи Сахаровой, также немаловажно оптимизировать процессы найма, что позволит сократить время отбора кандидатов. Она предлагает использовать современные HR-Tech-решения для автоматизации найма и ускорения поиска, привлекать специалистов из смежных отраслей с программами адаптации и работать с перетоком кадров.

В начале декабря о недостатке кадров в российском судостроении заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. В интервью «Ъ» он отметил, что отечественное судостроение потеряло часть компетенций из-за стремления бизнеса размещать заказы на зарубежных верфях и что над имеющимся в отрасли недостатком кадров будет работать новый петербургский Национальный исследовательский центр судостроения им. А. Н. Крылова совместно с ведущими вузами. Исследовательский центр сосредоточит в себе кадровый, исследовательский, конструкторский и технологический потенциал судостроения и станет национальной координирующей структурой в этой сфере.

Владимир Колодчук

