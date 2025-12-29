Захарова прокомментировала атаку ВСУ на резиденцию Путина

Беспрецедентность атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на госрезиденцию президента России заключается в том, что она произошла во время переговоров с США по урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«И вот в этот самый момент, когда обсуждаются пункты, когда обсуждаются планы, когда подыскиваются слова, вот эта кровавая оголтелая террористическая шантрапа занимается подрывом мирных усилий, вот в этом заключается беспрецедентность»,— сказала Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

В своем Telegram-канале Мария Захарова написала, что президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова об атаке на госрезиденцию президента России. Госпожа Захарова заявила, что слова министра — это правда, «и за эти преступления киевский режим ответит».

ВСУ предприняли попытку атаковать госрезиденцию Владимира Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА дальнего действия, сообщил Сергей Лавров. Все беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны РФ. Владимир Путин заявил в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что после атаки позиция России по ряду достигнутых договоренностей по разрешению российско-украинского конфликта будет пересмотрена, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.