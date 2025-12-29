Ушаков: Трамп призвал Зеленского не пытаться получить передышку для ВСУ

Во время переговоров во Флориде президент США Дональд Трамп рекомендовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «даже не пытаться получить передышку» для ВСУ на фронте. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Юрий Ушаков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Юрий Ушаков

«Американская сторона в наступательном ключе проводила мысль о необходимости для Киева предпринять реальные шаги в направлении окончательного урегулирования конфликта, не прикрываться требованиями о временном прекращении огня»,— сказал господин Ушаков после телефонного разговора Дональда Трампа и президента России Владимира Путина (цитата по сайту Кремля).

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского прошли 28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго. Главы государств обсуждали мирный план по Украине из 20 пунктов. Стороны не пришли к соглашению по территориальным вопросам, сообщил американский президент.

