Суд не пожалел глухих

Суд в Москве вынес приговор по уголовному делу о махинациях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ). Фигурантов обвиняли в мошенничестве с недвижимостью организации на 267 млн руб., а также в хищении 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов. Защита осужденных считает приговор несправедливым.

Бывший глава Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерий Рухледев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший глава Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерий Рухледев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Пресненский райсуд столицы вынес приговор бывшим руководителям и сотрудникам ВОГ. Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминировали разное количество эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), экс-глава общества Валерий Рухледев, кроме того, обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Бывший президент ВОГ 80-летний Валерий Рухледев по сложению с предыдущим приговором получил 12 лет (в прениях гособвинение просило назначить ему 11 лет). Сменивший его на этом посту Станислав Иванов — 10 (ему столько и запрашивали).

Его заместители Евгений Безруков и Вадим Иванченко получили по девять лет (просили дать по восемь лет). Венера Гаулстон, возглавлявшая татарское отделение общества, отсидит пять лет, хотя обвинение запрашивало для нее три года. Помощник президента и председатель новосибирского отделения Михаил Брагин — шесть лет (просили пять лет). Проходившие по делу 78-летняя начальница отдела недвижимости Маргарита Демидова, а также Лариса Джерештиева получили семь и три года условно соответственно, хотя по требованию прокуратуры им грозили семь лет и четыре года реального срока. Еще двое подсудимых, Александр Дорофеев и Сергей Кособоков, получили по шесть лет (им запрашивали по четыре года).

Фигуранты находятся под стражей с февраля 2024 года. Господин Кособоков — с 2023 года.

Бывший президент ВОГ Станислав Иванов

Слева направо: бывший президент ВОГ Станислав Иванов, помощник президента ВОГ, бывший председатель Новосибирского РО ВОГ Михаил Брагин, бывший первый вице-президент ВОГ Евгений Безруков, бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и бывший вице-президент ВОГ, бывший председатель Татарского РО ВОГ Венера Гаулстон

Как уже рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД начал расследование махинаций в ВОГ в мае 2018 года. 20 февраля 2024 года руководители общества были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД в офисе на улице 1905 года.

Им инкриминировали продажу в период с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2016 года по заведомо заниженной стоимости находившихся на балансе ВОГ зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Челябинске, Тверской и Калининградской областях, а также Татарстане.

Инициатором преступлений следствие посчитало Валерия Рухледева, якобы именно у него возник умысел совершить хищения, в которые он вовлек своих подчиненных, в том числе Станислава Иванова, который в то время занимал пост руководителя управления социальной политики и реабилитации ВОГ.

Нанесенный ущерб от действий обвиняемых следствие оценило почти в 270 млн руб. Расследование эпизодов с проданными в Липецке и Вологде за бесценок зданиями было прекращено по сроку давности. Также Валерию Рухледеву вменяют в вину хищение средств, выделяемых ВОГ в рамках государственной программы «Доступная среда», по которой предполагалось организовать профессиональную переподготовку инвалидов, создать для них рабочие места и трудоустроить.

Интересно, что уголовное дело было возбужденно по заявлению господина Иванова, который после назначения на должность провел альтернативную оценку отчужденных у организации объектов недвижимости и по ее результатам обратился в МВД.

Валерий Рухледев уже отбывает срок за незаконную продажу здания ВОГ в центре Москвы и подписание фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Ущерб по тому делу составил 320 млн руб.

В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к семи годам колонии. Вместе с ним от трех с половиной до шести с половиной лет колонии получили бывшие начальник отдела правового обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, помощник юриста Ирина Руденко, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, и начальник управления финансов Наталья Зембатова.

В прениях сторон по второму делу адвокаты Станислава Иванова и Валерия Рухледева заявили, что существования преступной группы следствию доказать не удалось.

«Инкриминируемые Иванову эпизоды не содержат ни единого признака общественной опасности. По пяти эпизодам он фактически ничего не совершал, способ осуществления (махинаций.— “Ъ”) просто отсутствует. По эпизоду с техническим завершением сделки в Казани — его действия не вызвали никаких изменений уже существующей ситуации. Отчуждение участка в поселке Орловское привело к возможности исполнить государственное задание по договору на получение субсидии Минтруда. В случае, если бы деньги на исполнение не были найдены, ВОГ потерял бы 150 млн руб. в следующем году»,— отмечал общественный защитник господина Иванова.

В последнем слове Станислав Иванов заявил, что понимает, что признание вины смягчит наказание, но его совесть не позволяет этого сделать.

После оглашения приговора адвокат Артур Басистов заявил “Ъ”, что с судебным решением он не согласен и намерен его обжаловать. «Я не понимаю, чем руководствовалась судья при вынесении приговора»,— отметил защитник.

