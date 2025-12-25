Недвижимости хватает на колонию

В московском суде начались прения по уголовному делу о махинациях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ). Фигурантов обвиняют в мошенничестве с недвижимостью организации на 267 млн руб., а также в хищении 32 млн руб., выделенных из бюджета на трудоустройство инвалидов. Экс-президента ВОГ Валерия Рухледева и сменившего его на этом посту Станислава Иванова гособвинение просит приговорить к 11 и 10 годам соответственно. Остальным фигурантам просили назначить сроки от четырех до восьми лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент ВОГ Валерий Рухледев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Экс-президент ВОГ Валерий Рухледев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В прениях на процессе о махинациях с недвижимостью гособвинение просило приговорить бывшего президента ВОГ 80-летнего Валерия Рухледева по сложению с предыдущим приговором к 11 годам колонии общего режима и штрафу 900 тыс. руб. Сменившему его на этом посту Станиславу Иванову прокуратура запросила 10 лет колонии общего режима и штраф 700 тыс. руб. Его заместителям Евгению Безрукову, Вадиму Иванченко просили дать по восемь лет. Венере Гаулстон (возглавляла татарское отделение общества) — три года. Помощнику президента и председателю новосибирского отделения Михаилу Брагину — пять лет. Проходивших по делу 78-летнюю начальницу отдела недвижимости Маргариту Демидову, а также Ларису Джерештиеву, Александра Дорофеева, Сергея Кособокова просили приговорить к срокам от четырех до семи лет.

Фигурантам в зависимости от роли каждого инкриминируется разное количество эпизодов особо крупной растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), Валерий Рухледев, кроме того, обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Подсудимые находятся под стражей с февраля 2024 года. Как уже рассказывал “Ъ”, следственный департамент МВД начал расследование махинаций в ВОГ в мае 2018 года. 20 февраля 2024 года руководители общества были задержаны сотрудниками ГУЭБиПК МВД в офисе на улице 1905 года.

Им инкриминируют продажу в период с 1 ноября 2011 по 16 декабря 2016 года по заведомо заниженной стоимости находившихся на балансе ВОГ зданий в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске, Челябинске, Тверской и Калининградской областях, а также Татарстане.

Инициатором преступления следствие считает Валерия Рухледева, якобы именно у него возник умысел совершить хищения, в которые он вовлек своих подчиненных, в том числе Станислава Иванова, который в то время занимал пост руководителя управления социальной политики и реабилитации ВОГ.

Нанесенный ущерб от действий обвиняемых следствие оценило почти в 270 млн руб. Расследование эпизодов с проданными в Липецке и Вологде за бесценок зданиями было прекращено по сроку давности. Также Валерию Рухледеву вменяют в вину хищение средств, выделяемых ВОГ в рамках государственной программы «Доступная среда», по которой предполагалось организовать профессиональную переподготовку инвалидов, создать для них рабочие места и трудоустроить.

Интересно, что уголовное дело было возбужденно по заявлению самого господина Иванова, который после назначения на должность провел альтернативную оценку отчужденных у организации объектов недвижимости и по ее результатам обратился в МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-президент ВОГ Станислав Иванов (в центре) и бывший вице-президент ВОГ Венера Гаулстон

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Экс-президент ВОГ Станислав Иванов (в центре) и бывший вице-президент ВОГ Венера Гаулстон

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Валерий Рухледев уже отбывает срок за незаконную продажу здания ВОГ в центре Москвы и подписание фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации. Ущерб по тому делу составил 320 млн руб. В марте 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил его к семи годам колонии. Вместе с ним от трех с половиной до шести с половиной лет колонии получили бывшие начальники отдела правового обеспечения аппарата общества Евгений Новосельцев, помощник юриста Ирина Руденко, заключившие досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой, и начальник управления финансов Наталья Зембатова.

Для проведения следственных действий по новому делу Рухледева этапировали из колонии в Смоленской области в Москву, но в связи с плохим состоянием здоровья в СИЗО отправлять не стали.

Тем не менее в прениях прокурор отметил, что обстоятельства, в силу которых господин Рухледев в данный момент не находится под стражей, не освобождают его от возможности отбывать наказание в виде реального лишения свободы.

В свою очередь, адвокат господина Рухледева в прениях заявила, что обвинение не предоставило достаточных доказательств существования организованной группы. Действия ВОГ соответствовали закону РФ и уставу организации. ВОГ, по словам защитника, имеет право отчуждать свою собственность, при этом деньги, вырученные от продажи недвижимости, фигурирующей в деле, были потрачены на нужды организации, что следствию и обвинению опровергнуть не удалось. Также она отметила, что защите было отказано в проведении бухгалтерско-экономической экспертизы.

Адвокат господина Иванова Артур Басистов поддержал коллегу, заявив, что стабильного состава в предполагаемой организованной группе не имелось, роли в преступлении распределены не были, так как каждый из фигурантов занимался в ВОГ своей деятельностью и мало взаимодействовал с другими участниками группы, например, с господами Кособоковым и Джерештиевой Станислав Иванов практически не был знаком. Также он отметил, что всем фигурантам инкриминируют разное количество эпизодов, большинству всего по одному, что также указывает на отсутствие организации. Исходя из этого, господин Басистов сделал вывод, что если в деле отсутствует организованная группа, то и действия господина Иванова нельзя считать преступлением. За продажу имущества каждый раз в ВОГ голосовали коллегиально, господин Иванов считал это формальностью и при принятии решения руководствовался доводами своих коллег, которые в итоге не оказались на скамье подсудимых. Даже если некоторая недвижимость была продана по заниженной цене, это еще не значит, по мнению господина Басистова, что деньги были похищены.

Адвокат господина Брагина заявил, что его подзащитный все делал по закону и никаких доходов от предполагаемых преступлений не получал. В связи с этим, по мнению защитника, его нужно оправдать. Защитник господина Кособокова также просил оправдать своего клиента. А защитник одной из подсудимых Константин Ерохин в беседе с “Ъ” назвал запрошенные сроки чрезмерно жесткими.

Ефим Брянцев